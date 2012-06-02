В историческом центре Минске запустили перфомансы по субботам

Новости Беларуси. 2 июня в Минске у городской ратуши прошел еженедельный субботний исторический перфоманс. Желающие смогли заглянуть на ярмарку изделий народных мастеров и фотовыставку одного дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники исторического перфоманса:

«Верхний город» – это культурно-исторический, религиозный центр нашей столицы. Именно поэтому молодые пары, которые празднуют свои семейные торжества, гости, которые прогуливаются, посещают это место.

У людей шок, потому что в Беларуси такого никогда не проводилось. Есть постоянные зрители у нас, которые постоянно приходят каждую субботу, безумно рады нас видеть, здороваются, фотографируются.