В Полоцке воздвигнут обелиск на месте расстрела 150 тысяч человек

25 мая Полоцк отпраздновал 1150-летие. Этот город дал миру просветительницу Евфросинию Полоцкую, первопечатника Франциска Скорину и богослова Симеона Полоцкого. Отсюда родом и основоположник белорусского кино Юрий Тарич. В Полоцке около 150 исторических ценностей – уникальных памятников древней архитектуры.

К юбилею Полоцка открылся реконструированный гребной центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Полоцке отреставрирован иезуитский коллегиум (первое учебное заведение со времен средневековой Беларуси),

Дмитрий Лазовский, ректор Полоцкого государственного университета:

На полоцкой площадке размещаются два факультета и одна специальность другого факультета. Они практически все совпадают, за исключением теологии, с теми факультетами, которые здесь были.

Это историческое место стало не только крупнейшим образовательным центром (здесь учатся 15 тысяч студентов из разных стран), но и уникальным туристическим объектом.

К юбилею Полоцка еще не все восстановительные работы в городе завершены.

Александр Косинец, председатель Витебского облисполкома:

Восстановим княжескую башню, обеспечим восстановление башен по периметру, восстановим Базилианский монастырь, Музей белорусской государственности.

Мы восстанавливаем Монастырские пруды, в обязательном порядке будут проложены дорога и мост через реку, потому что в этом месте фашистами было расстреляно 150 тысяч человек. Из них 30 тысяч евреев, 120 тысяч наших военнопленных.

Мы приведем в порядок, сделаем обелиск, чтобы все подходили.