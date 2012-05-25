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В Полоцке воздвигнут обелиск на месте расстрела 150 тысяч человек

25 мая 2012 17:26
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25 мая Полоцк отпраздновал  1150-летие.  Этот город дал миру просветительницу Евфросинию Полоцкую, первопечатника Франциска Скорину и богослова Симеона Полоцкого. Отсюда родом и основоположник белорусского кино Юрий Тарич.  В Полоцке около 150 исторических ценностей – уникальных памятников древней архитектуры.

К юбилею Полоцка открылся реконструированный гребной центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  В Полоцке  отреставрирован иезуитский коллегиум (первое учебное заведение со времен средневековой Беларуси),

Дмитрий Лазовский, ректор Полоцкого государственного университета:
На полоцкой площадке размещаются два факультета и одна специальность другого факультета. Они практически все совпадают, за исключением теологии, с теми факультетами, которые здесь были.

Это историческое место стало не только крупнейшим образовательным центром (здесь учатся 15 тысяч студентов из разных стран), но и уникальным туристическим объектом.

К юбилею Полоцка еще не все восстановительные работы в городе завершены.

Александр Косинец, председатель Витебского облисполкома:
Восстановим княжескую башню, обеспечим восстановление башен по периметру, восстановим Базилианский монастырь, Музей белорусской государственности.
Мы восстанавливаем Монастырские пруды, в обязательном порядке будут проложены дорога и мост через реку, потому что в этом месте фашистами было расстреляно 150 тысяч человек. Из них 30 тысяч евреев, 120 тысяч наших военнопленных.
Мы приведем в порядок, сделаем обелиск, чтобы все подходили.

# Яна Шипко # Андрей Новгородцев # Сергей Ковалкин # Алеся Высоцкая # Достопримечательности Витебской области # Достопримечательности Беларуси # Туризм # Фотофакт

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