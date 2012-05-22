Прямой эфир

Самую высокую в мире телебашню открыли для туристов в Японии

22 мая 2012 10:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. В стране открыли самую высокую в мире телебашню. Ее возводили 3,5 года. Строительство Токио Скай-Три обошлось Японии примерно в 500 миллионов долларов. Высота башни – более 630 метров.

Площадки обозрения для посетителей установлены на уровне 350 и 450 метров. Билеты на экскурсию по телебашне пока можно купить только в Интернете, поскольку уже в первый день ее посетят около 200 тысяч человек.

Но башня создана не только в развлекательных целях. Главная цель Токио Скай-Три – бесперебойная трансляция радиосигналов для вещательных компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Туризм # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
22 мая 2012 04:28

Снег со вкусом арбуза на склонах гор в Калифорнии, в Альпах и на Кавказе

22 мая 2012 04:26

10 самых красивых парков мира, которые стоит посетить

22 мая 2012 04:19

Парк глиняных скульптур в Китае, которому нет аналогов в мире