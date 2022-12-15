Волшебный экспресс из Барановичей. Посмотрите на необычную экспозицию под открытым небом

Анастасия Макеева, корреспондент:

Не за горами новогодние каникулы, а значит, время планировать свои праздничные выходные. Что же, мы подскажем. Волшебный экспресс мы отыскали в Барановичах. Колесом дорога. Отправляйтесь в путешествие на поезде. Зимний лес за окошком, ароматный чай, нотки джаза – рождественский романтик. С вокзала шагайте в царство паровозов. Музей железной дороги – достояние Беларуси. Легендарные локомотивы выстроились, как на парад. Стать пассажиром Российской империи или Советского Союза – вам и билет в руки.

Наталия Ярош, младший научный сотрудник Музея железной дороги города Барановичи:

Барановичи возникают благодаря железной дороге. Хмурым ноябрьским днем 16 числа 1871 года по старому стилю через нашу железнодорожную станцию проследовал паровоз серии В Коломенского паровозостроительного завода. Поэтому неслучайно на гербе Барановичей, а также на улицах разбросаны изображения, малые скульптурные формы данного паровоза. Что делать туристам в Барановичах? Рассказали о самых крутых развлечениях – читайте здесь.

– Это ваша самая ходовая аллея, то есть она собирает больше всего туристов. У вас все фотозвезды. Расскажите, сколько здесь раритетов представлено.

– Всего в нашей экспозиции в натуральную величину представлено 70 экспонатов. Внутри отдельных вагонов у нас открыты небольшие экспозиции. И целиком 481 предмет.

Богатырская мощь, железная хватка, чудо инженерной мысли. У каждой техники своя история и даже имя. Знакомьтесь, Паша, он же паровоз из серии 9-ПМ. Надежная лошадка трудилась на электростанциях и металлургических заводах, за что ее еще ласково величали ишачком и савраской. Скорость у верного помощника была небольшой. К чему разгоняться? Главное – перевезти груз на небольшие расстояния. Наталия Ярош:

Паровозы 9-ПМ получили прозвище танк-паровозов. Они за собой не имели длинного большого тендера, который бы мешал им работать в цехах, а заправлялись сверху. Их пустоты называются танкерами, отсюда и происходит название данного малыша. Правда, вес его внушительный – 54 тонны.

Но не все были такими лапочками, как Паша. Вашему вниманию паровоз трофейный ТЭ-5248. Немка с характером – Матильда. В свои 80 все так же хороша и собирает поклонников. При весе в 83 тонны фрау развивала скорость 80 километров в час. Но только на хороших путях и на качественном угле. Наталия Ярош:

Она выпускается по приказу Гитлера, потому что у нас с вами существует разница колеи, у них – узкая, а у нас – широкая. Особенностью его была очень маленькая топка. Уголь приходилось доставлять издалека, и не всегда ей удавалось угодить. Тогда и скорость немного падала, да и характер этой дамы начинал портиться, но это не мешало любить ее за управление и легкость на железных дорогах.

Жизнь на колесах. В таких теплушках во время Великой Отечественной войны перевозили солдат и беженцев. Название символично. Двойные стены были обшиты войлоком и согревали с печкой-буржуйкой. В память о бравых машинистах внутри вагона устроили небольшую выставку. Чтобы помнили. Наталия Ярош:

Здесь мы рассказываем о Константине Петровиче Бадаке – человеке, который в годы войны подорвал поворотный мост. Рассказываем о семье Дорошевичей, Николае, которому не было еще 18 лет, но ценой своей жизни, смелости, отваги он остановил движение на вокзале Барановичи-Центральный.

Еще один боец – паровоз серии ЭМ, выпускник Луганского завода 1943 года – испытал на себе все тяготы войны и также спасал жизни. Но что интересно – внутри кабины можно примериться к труду кочегаров. Тогда на работу брали людей разного возраста, но со стальной силой. Только представьте, за один час кочегару с помощником приходилось забросить 100 лопат угля.

Анастасия Макеева:

Вопрос для «Что? Где? Когда?» Как думаете, что связывает лопату и железнодорожную бригаду? Долго томить не буду. На самом деле, ее использовали в качестве сковороды, поджаривали вкусную картошечку, салко, семечки и, конечно, яичницу. Подкрепились и можно парить на «Лебедушке». Профессор Лебединский создал такую песню, что по сей день все вслед ликуют. Новая серия Л выстрелила на все 100. Универсальный, экономичный, мощный паровоз сыграл важную роль в послевоенном восстановлении страны. Скоро легенда засияет в свете рождественских огней и подарит сказку.