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«Ведётся серьёзная работа по увеличению «безвиза» до 10, а, может быть, и до 20 дней, чтобы можно было развить медицинский туризм»

10 июля 2018 08:47
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Новости Беларуси. Как повлияло введение безвизового режима на Беларусь, рассказала в программе «Большой город» руководитель Информационно-туристского центра «Минск».

Елена Плис, директор Информационно-туристского центра «Минск»:
Да, туристы к нам поехали, и это очень нас радует. Единственное –

5 дней – это посещение страны со въездом и выездом.

То есть фактически у нас остается три дня на знакомство со страной. Но этого не достаточно. Три дня в среднем турист прибывает в Минске, чтобы ознакомиться со столицей и с ее культурными достопримечательностями. Поэтому ведется серьезная работа по увеличению безвиза до 10, а может быть и до 20 дней, чтобы можно было развить медицинский туризм.

День в Беларуси обходится туристам в среднем в 150 евро. Чем выгодно увеличение безвиза до 10 дней?

Инфраструктура для туристов в Минске: «Большой город»

# Туризм # Туризм # Елена Плис

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