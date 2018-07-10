В совершенстве владеют французским и ивритом: на каких языках говорят в инфоцентре «Минск»?

Новости Беларуси. Например, в информационном центре аэропорта Берлина свободно разговаривает на шести иностранных языках. Может ли похвастаться такими выдающимися специалистами белорусский инфоцентр, рассказала в программе «Большой город» руководитель Информационно-туристского центра «Минск».

Елена Плис, директор Информационно-туристского центра «Минск»:

Полиглотов, которые владеют шестью иностранными языками в центре нет. Но все специалисты, которые работают у нас в центре – базовый язык английский. Плюс у нас есть специалисты, которые в совершенстве владеют французским и ивритом.

То есть у нас получается – три иностранных языка: английский, французский и иврит.

99% туристов, которые приходят к нам, они более менее знают английский язык. Европейцы, жители стран Америки – они разговаривают на английском.

Инфраструктура для туристов в Минске: «Большой город»