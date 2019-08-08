В Брестской и Гродненской областях расширены зона и продолжительность безвизового режима

Новости Беларуси. Туристическая привлекательность и укрепление экономики приграничных районов.

Увеличено число районов и продолжительность «безвиза» в Брестской и Гродненской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент подписал указ, который делает еще более привлекательной нашу страну для иностранцев. Две безвизовые зоны, существовавшие раздельно, теперь объединили, дополнив еще пятью районами Гродненской области: Берестовицким, Волковысским, Вороновским, Лидским и Щучинским.