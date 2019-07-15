Подорожают ли путёвки и как защититься туристу от недобросовестных операторов?
В туристическое законодательство решено внести изменения, которые позволят защитить права отдыхающих на любой территории. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – Александр Кречетов – главный юрисконсульт Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.
«Наш человек очень простой и рассчитывает на две важные вещи: на своевременное и надлежащее оказание услуг»
Наступает горячая пора, все в предвкушении отпуска. Но вспоминается ситуация годичной давности, когда около тысячи человек не смогли улететь отдохнуть. Потратили деньги, а вместо отдыха получили кучу проблем. Связана ли такая ситуация с теми изменениями, которые сейчас произошли?
Александр Кречетов, главный юрисконсульт Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Да, отчасти эта ситуация послужила катализатором для внесения изменений в законодательство о туризме. Потому что в настоящее время законодательство построено таким образом, чтобы максимально упростить работу наших предпринимателей и обеспечить максимальный ассортимент услуг. Потому что очень многие работают не только с российскими, но и с зарубежными туроператорами, и предлагают различного рода услуги: либо в Арабские Эмираты, либо в Египет, либо еще какие-то экзотические страны. В этом случае происходит оказание услуг, исходя из того, что хочет потребитель.
Потребитель – наш человек очень простой и рассчитывает на две важные вещи: на своевременное и надлежащее оказание услуг. Поэтому очень неприятно, когда возникает ситуация, что турист заплатил деньги, заключил договор, но при этом не получил желаемой услуги, не может получить обратно свои деньги и возникает ситуация, что каким-то иным способом необходимо свои заслуженные деньги вернуть.
В условиях отмены лицензирования мы упростили работу наших туроператоров, но при этом каких-то альтернатив, именно защиты механизмов, не было введено. Как мы имеем на текущем этапе, эта ситуация связана с прошлым годом, когда свыше 400 туров было отменено – это тысячи туристов – и многие пострадавшие оказались не только в числе белорусских туристов, но и в числе белорусских турагентств. Потому что услуги были опосредованы именно нашими турагентами через крупного туроператора.
«Перед туристом отвечает тот агент, с которым он заключил договор»
То есть наши агенты были просто как посредники, соответственно, они не могли ничего решить и ответственности тоже не несли перед нашими гражданами?
Александр Кречетов:
Не совсем правильная оценка идет. Дело в том, что законодательство туризма построено каким образом? Даже если виновно третье лицо, не важно – туроператор, перевозчик – все равно перед туристом отвечает тот агент, с которым он заключил договор.
Сейчас изменения внесены. Эти понятия «туроператор», «турагент» будут приведены к какому-то знаменателю?
Александр Кречетов:
Еще пока не внесены, а только готовятся внесения изменений. Потому что речь идет о глобальном документе – это закон Республики Беларусь о туризме. Мы поняли, что без этих защитных механизмов дальнейшая работа на рынке туристических услуг просто невозможна.
«Туроператор – это единственное лицо, которое может формировать туры»
Конкретные пункты может можно озвучить?
Александр Кречетов:
Одно из нововведений, которое планируется предусмотреть в законе Республики Беларусь о туризме, – это тот самый институт финансовых гарантий, по аналогии с теми, что действуют в странах-соседей и в зарубежных странах. В качестве примера – вопрос страхования гражданской ответственности туроператора, вопрос банковских гарантий либо создание некого коллективного фонда.
Почему вопрос стоит именно об ответственности туроператора? Потому что в соответствии с законодательством о туризме и сложившимися подходами, туроператор – это единственное лицо, которое может формировать туры. А задача агента заключается в их перепродаже. Поэтому оператор, хоть и косвенно, но причастен к ответственности перед туристом, и он не должен самоустраняться при решении каких-то проблемных вопросов.
Почему стоит вопрос об усилении ответственности и дополнительных гарантиях? Потому что если агент продаст тур и перечислит туроператору деньги, он получит всего лишь минимальное вознаграждение. Что касается туроператора, то бывают такие, которые тоже выступают посредниками и имеют свою маржу, но есть и те, которые несут основной объем ответственности. Именно эту категорию мы призваны обеспечить такой правовой, финансовой защитой.
В настоящее время в рамках проработки законопроекта были определены три основных механизма. Мы определили, что выбор остается исключительно за туроператором, но какой-то из механизмов все равно должен присутствовать. В защиту этой идеи скажу так: любая из предлагаемых идей, она влечет удорожание туров так или иначе. Поэтому отбираются те варианты, которые представляют собой наименьшие из двух зол.
Какие гарантии для въездного бизнеса?
Александр Кречетов:
Основной посыл делается для выездного туризма, потому что речь идет о наших гражданах. Однако при проработке финансовой ответственности было уделено внимание и въездному туризму. В частности, одним из таких механизмов может служить фонд персональной ответственности, потому что в рамках проработки соответствующего вопроса, мы определили, что есть определенные размеры взносов, которые необходимо платить при выездном туризме и при въездном. Почему акцент сделан на въездной туризм?
Потому что въездной туризм тоже своеобразный риск: туристы въехали, туроператор, не дай бог, разорился, как обеспечить возврат туристов обратно и за чей счет? Почему и возникает вопрос у фонда персональной ответственности, потому что это как один из возможных вариантов решения подобного вопроса.
Что признается страховым случаем для возвращения туриста домой?
Как это будет работать? Допустим, люди выехали и нет возможности вернуться. Туроператор пропал. Государство возвращает или страховая организация возвращает человека?
Александр Кречетов:
Все зависит от того, какой характер носит действие самого оператора. Если это вызвано объективной невозможностью исполнения обязательств, то в этой связи ассоциация союз, если речь идет о фонде, принимает решение о том, чтобы обеспечить возврат туристов в Беларусь. Механизм фонда: выделяются денежные средства, назначается рейс и обеспечивается возврат. Если речь идет о каком-то единоличном операторе, не состоящем в союзе, то речь идет о страховании. То есть страховая компания выясняет, что возник страховой случай, – турист застрял в другой стране, необходимо обеспечить его возвращение, тем более у него скоро истечет виза. Это признается страховым случаем, обеспечивается возврат в Республику Беларусь.
А можно как-то поучаствовать в обсуждении законопроекта?
Александр Кречетов:
Закон уже многократно обсуждался с нашими представителями бизнеса, и по итогам совместных усилий был создан законопроект, который сейчас находится на публичном обсуждении. В настоящее время есть возможность обсудить его в глобальной сети, есть обоснования к законопроекту, поэтому нет никаких препятствий для того, чтобы высказать замечания или предложения по нашему законопроекту. Мы всегда открыты для диалога, мы всегда готовы совершенствовать законодательство по мере того, как это возможно.
На сайте вашего ведомства есть вся информация и можно поучаствовать?
Александр Кречетов:
Да, мы разместили новость о том, что проводится публичное обсуждение и дали гиперссылку для того, чтобы обсудить законопроект.