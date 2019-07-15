Подорожают ли путёвки и как защититься туристу от недобросовестных операторов?

В туристическое законодательство решено внести изменения, которые позволят защитить права отдыхающих на любой территории. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – Александр Кречетов – главный юрисконсульт Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. «Наш человек очень простой и рассчитывает на две важные вещи: на своевременное и надлежащее оказание услуг» Наступает горячая пора, все в предвкушении отпуска. Но вспоминается ситуация годичной давности, когда около тысячи человек не смогли улететь отдохнуть. Потратили деньги, а вместо отдыха получили кучу проблем. Связана ли такая ситуация с теми изменениями, которые сейчас произошли?

Александр Кречетов, главный юрисконсульт Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Да, отчасти эта ситуация послужила катализатором для внесения изменений в законодательство о туризме. Потому что в настоящее время законодательство построено таким образом, чтобы максимально упростить работу наших предпринимателей и обеспечить максимальный ассортимент услуг. Потому что очень многие работают не только с российскими, но и с зарубежными туроператорами, и предлагают различного рода услуги: либо в Арабские Эмираты, либо в Египет, либо еще какие-то экзотические страны. В этом случае происходит оказание услуг, исходя из того, что хочет потребитель. Потребитель – наш человек очень простой и рассчитывает на две важные вещи: на своевременное и надлежащее оказание услуг. Поэтому очень неприятно, когда возникает ситуация, что турист заплатил деньги, заключил договор, но при этом не получил желаемой услуги, не может получить обратно свои деньги и возникает ситуация, что каким-то иным способом необходимо свои заслуженные деньги вернуть. В условиях отмены лицензирования мы упростили работу наших туроператоров, но при этом каких-то альтернатив, именно защиты механизмов, не было введено. Как мы имеем на текущем этапе, эта ситуация связана с прошлым годом, когда свыше 400 туров было отменено – это тысячи туристов – и многие пострадавшие оказались не только в числе белорусских туристов, но и в числе белорусских турагентств. Потому что услуги были опосредованы именно нашими турагентами через крупного туроператора. «Перед туристом отвечает тот агент, с которым он заключил договор»

То есть наши агенты были просто как посредники, соответственно, они не могли ничего решить и ответственности тоже не несли перед нашими гражданами? Александр Кречетов:

Не совсем правильная оценка идет. Дело в том, что законодательство туризма построено каким образом? Даже если виновно третье лицо, не важно – туроператор, перевозчик – все равно перед туристом отвечает тот агент, с которым он заключил договор. Сейчас изменения внесены. Эти понятия «туроператор», «турагент» будут приведены к какому-то знаменателю? Александр Кречетов:

Еще пока не внесены, а только готовятся внесения изменений. Потому что речь идет о глобальном документе – это закон Республики Беларусь о туризме. Мы поняли, что без этих защитных механизмов дальнейшая работа на рынке туристических услуг просто невозможна. «Туроператор – это единственное лицо, которое может формировать туры» Конкретные пункты может можно озвучить?

Александр Кречетов:

Одно из нововведений, которое планируется предусмотреть в законе Республики Беларусь о туризме, – это тот самый институт финансовых гарантий, по аналогии с теми, что действуют в странах-соседей и в зарубежных странах. В качестве примера – вопрос страхования гражданской ответственности туроператора, вопрос банковских гарантий либо создание некого коллективного фонда. Почему вопрос стоит именно об ответственности туроператора? Потому что в соответствии с законодательством о туризме и сложившимися подходами, туроператор – это единственное лицо, которое может формировать туры. А задача агента заключается в их перепродаже. Поэтому оператор, хоть и косвенно, но причастен к ответственности перед туристом, и он не должен самоустраняться при решении каких-то проблемных вопросов. Почему стоит вопрос об усилении ответственности и дополнительных гарантиях? Потому что если агент продаст тур и перечислит туроператору деньги, он получит всего лишь минимальное вознаграждение. Что касается туроператора, то бывают такие, которые тоже выступают посредниками и имеют свою маржу, но есть и те, которые несут основной объем ответственности. Именно эту категорию мы призваны обеспечить такой правовой, финансовой защитой. В настоящее время в рамках проработки законопроекта были определены три основных механизма. Мы определили, что выбор остается исключительно за туроператором, но какой-то из механизмов все равно должен присутствовать. В защиту этой идеи скажу так: любая из предлагаемых идей, она влечет удорожание туров так или иначе. Поэтому отбираются те варианты, которые представляют собой наименьшие из двух зол.

Какие гарантии для въездного бизнеса? Александр Кречетов:

Основной посыл делается для выездного туризма, потому что речь идет о наших гражданах. Однако при проработке финансовой ответственности было уделено внимание и въездному туризму. В частности, одним из таких механизмов может служить фонд персональной ответственности, потому что в рамках проработки соответствующего вопроса, мы определили, что есть определенные размеры взносов, которые необходимо платить при выездном туризме и при въездном. Почему акцент сделан на въездной туризм? Потому что въездной туризм тоже своеобразный риск: туристы въехали, туроператор, не дай бог, разорился, как обеспечить возврат туристов обратно и за чей счет? Почему и возникает вопрос у фонда персональной ответственности, потому что это как один из возможных вариантов решения подобного вопроса. Что признается страховым случаем для возвращения туриста домой?