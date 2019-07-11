«Белорусы нас понимают, мы их зачастую не очень, но проблем из-за этого никогда не было». Как поляки путешествуют на автодоме

Туристы из Польши Иоланта и Анджей Радвановски сумели совместить и спорт, и туризм. Подробнее рассказываем в программе «Центральный регион».
Туристы из Польши Иоланта и Анджей Радвановски сумели совместить и спорт, и туризм. Подробнее рассказываем в программе «Центральный регион».
Пара приехала из пригорода Варшавы поболеть за своих на ІІ Европейских играх в соревнованиях по гребле. В свободное время они путешествуют: объездили все окрестности Минска, уже побывали в Несвиже, сейчас решили посетить «Линию Сталина».
Впечатления от страны и мест очень яркие.
Анджей Радвановски, турист (Польша):
Мы были на гребном канале в Заславле. Очень весело, атмосфера потрясающая. Здесь очень чисто. Мы были во многих местах, проехали много стран, поэтому я всегда свои знакомым говорю, что Голландия и Беларусь – две самые опрятные страны. Мусора нигде нет, трава ровно скошена, это тоже важно, асфальт ровный, даже небольшие города выглядят красиво, ехать одно удовольствие. Люди тоже очень нравятся. Часто, когда приезжаешь туристом в какую-нибудь страну, отношение к тебе не как к гостю, а как к человеку, на котором можно заработать. Всё завязано на деньгах. В Беларуси всё не так, очень гостеприимная страна.
В Минске семья уже была. 2 года назад пара приезжала сюда на международный слёт караванеров. Они переделали обычный микроавтобус в настоящий дом на колёсах и путешествуют на нём по всему миру. Эта поездка на чудо-транспорте также прошла с комфортом, тем более что условия здесь по-настоящему домашние.
Анджей Радвановски:
Здесь мы спим, длина кровати 1,9 м, ширина 1,5 м. Нам этого достаточно. Над кроватью с двух сторон шкафчики, там у нас лежит бельё. Вверху есть окошко, также лампа для освещения вечером. Внизу есть место для велосипедов, здесь помещается два. А здесь водопровод: есть горячая-холодная вода. Если здесь повесить шторку, то получается душевая. Здесь у нас газ, он нам нужен для готовки и обогрева. Да, мы зимой тоже ездим, когда на улице минус 15, у нас внутри тепло. В салоне 18-20 градусов, комфортная температура. Газ нам в этом помогает, и это абсолютно безопасно, здесь стоит специальное немецкое оборудование.
Давайте пройдём дальше в салон. Здесь мы готовим: всё, как на обычной кухне. Есть плита, раковина, очень много шкафчиков для продуктов. Рядом шкаф для одежды, а снизу небольшой холодильник. А это наш санузел, здесь есть биотуалет, умывальник и основной душ.
Всё экологично, внизу под машиной стоит контейнер, который собирает отходы.
Это наша не первая машина, ей всего три года, поэтому наклеек внутри с мест, где мы были, не так много. Всё внутри сделали сами: мы организовали пространство так, что при минимуме свободного места, вмещается много предметов. Например, здесь у нас прячется дополнительная столешница.
Семья путешествует вместе с автодомом уже 12 лет, за это время они исколесили пол-Европы.
Анджей Радвановски:
Мы объездили уже свыше 15 стран: среди них Голландия, Бельгия, Франция, Германия. Хотим ещё попасть в Италию и Испанию. Даже в Турции были. Поездка на ІІ Европейские игры очень понравилась, очень хорошо всё организовано. Мы обязательно ещё приедем в Беларусь. Огорчает, что между нашими странами есть граница, да и вообще, без границ в мире путешествовать было бы гораздо приятнее и проще. Но это, конечно, невозможно, у нас ещё есть языковой барьер, потому что мы знаем хорошо только польский. Но белорусы нас понимают. Жаль только, что мы их зачастую не очень, но проблем из-за этого никогда не было.