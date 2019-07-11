«Белорусы нас понимают, мы их зачастую не очень, но проблем из-за этого никогда не было». Как поляки путешествуют на автодоме

Анджей Радвановски:

Мы объездили уже свыше 15 стран: среди них Голландия, Бельгия, Франция, Германия. Хотим ещё попасть в Италию и Испанию. Даже в Турции были. Поездка на ІІ Европейские игры очень понравилась, очень хорошо всё организовано. Мы обязательно ещё приедем в Беларусь. Огорчает, что между нашими странами есть граница, да и вообще, без границ в мире путешествовать было бы гораздо приятнее и проще. Но это, конечно, невозможно, у нас ещё есть языковой барьер, потому что мы знаем хорошо только польский. Но белорусы нас понимают. Жаль только, что мы их зачастую не очень, но проблем из-за этого никогда не было.