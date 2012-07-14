Уникальные дома, построенные из поленьев для топки печи, сохранились в Гродненской области

Новости Беларуси. Уникальные дома сохранились в одной из деревень Гродненской области. Построены они из обыкновенных поленьев для топки печи. Стоит такое жилье недорого, а вот теплоизоляция лучше, чем у бревенчатой избы.

Идею строительства домов из поленьев в деревне Струбница приписывают местному леснику, жившему здесь в середине прошлого века. Жилье получилось и недорогим, и теплым. Всего по такому проекту было построено 5 домов. До наших дней сохранилось только три.

Свой дом Анна Левчик не променяет даже на благоустроенную квартиру. Говорит, такого больше не сыщешь нигде в регионе. Обыкновенные поленья в качестве строительного материала – особенность только их деревни. Да и инициатор идеи жил по соседству.

Анна Левчик, жительница деревни Струбница:

Мы хотели деревянный ставить, как родители мне говорили. А лесник построил дом и отца уговорил.

Фундамент, углы дома и ниши для окон сделаны из кирпича, для прочности. Все остальное – поленья и бетон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бабушка Вероника аналогичный дом возвела своими руками. Говорит, материал конечно дешевый, но сил на строительство они с мужем затратили немало.

Вероника Щанович, жительница деревни Струбница:

Гэты майстар фундамент зробіць і ўсё, а я мяшаю, мяшаю, нашу і лью. Цяжка.

О теплоизоляции домов из поленьев ходят легенды. Говорят, что даже в самые суровые морозы здесь босиком можно ходить. Анна Левчик такие слухи не опровергает. По ее словам, даже утепленный дом из бревен ни в какое сравнение не идет.

Анна Левчик, жительница деревни Струбница:

Вечером дров принесем, и жарка было. Утром босиком.

Несмотря на все плюсы избы из поленьев, сокрушаются старожилы, молодежь такое уже не строит. Поэтому свое уникальное жилье хозяева намерены сохранить, ведь сейчас это буквально экзотика деревянного домостроения.

Игорь Трусов, историк архитектуры:

Впервые встречаюсь с такой техникой, потому что в Гомельской области были подобные дома, но не на кирпичных столбах, а на деревянных.

Уже в недалеком будущем такие дома вполне могут стать памятниками деревенской архитектуры.