Белорусские ярмарки: чего не хватает нашим кирмашам, чтобы из сезонных рынков превратиться в изюминку для туристов

Новости Беларуси. Где еще купишь самое дешевое, свежее и вкусное, если не на ярмарке. Выбор в пользу кирмаша даже в эпоху гипермаркетов делают очень многие хозяйки. Вот только в отличие от магазинов график работы ярмарок зачастую известен разве что их организаторам. Вот, к примеру, здесь, на площадке возле минского Дворца спорта в ближайшие выходные как раз развернутся торговые ряды. Вопрос – кто из потенциальных покупателей об этом знает?

Торможение двигателя торговли – рекламы – можно определить на глаз. Мы специально проехали вдоль главных минских проспектов в надежде увидеть хоть упоминание о предстоящей ярмарке. Не получилось.

Сергей Медведев, заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома:

Рекламируется на сайте Мингорисполкома, а также выйдет праздничный выпуск наших минских газет.

Юрий Адамович, мастер по художественной обработке дерева и металла, член Белорусского союза мастеров народного творчества:

Кузнецу, чтобы приехать на ту же ярмарку, нужно на машине привезти все свое оборудование. Его никто не увидит, не оценит, он только прогадает на дороге. Для чего ему работать на такой ярмарке?

Мастеру с золотыми руками, конечно, было бы приятнее поговорить об искусстве. Но беседуем о технике. Подготовки ярмарок по-белорусски.

Юрий Адамович, мастер по художественной обработке дерева и металла, член Белорусского союза мастеров народного творчества:

Палатки ставить нельзя. Через 20 минут начинается дождь и люди вместо палаток натягивают грязный рваный полиэтилен.

По мнению Юрия Адамовича, да и не его одного, наши ярмарки проигрывают из-за обиднейших мелочей. Почему бы не разработать единый стиль торговых палаток для ремесленников, чтобы и внешний вид кирмаша был цивильный, и бесценные работы не страдали от непогоды.

Юрий Адамович, мастер по художественной обработке дерева и металла, член Белорусского союза мастеров народного творчества:

Можно же сделать как в Вильнюсе: все палатки белые, напоминают старинные рыцарские шатры. А столы обязательно дадут, спросят: «Вам что-то еще нужно?»

У человека искусства вполне рациональное предложение: на реквизите для ремесленников государство, как в той же Эстонии, может зарабатывать солидные деньги. Не хочешь везти с собой – возьми у города в аренду. И бюджету хорошо, и мастеру хлопот поменьше. Но у нас такой практики пока нет. Так что и на самую «свежую» минскую ярмарку столы, стенды и даже стулья везут, как говорят в народе, на своем творческом горбу.

Юрий Адамович, мастер по художественной обработке дерева и металла, член Белорусского союза мастеров народного творчества:

Туалеты. Смешная вещь! Проходит праздник возле Троицкого предместья – 2 туалета стоят среди торговых мест. Однажды они поплыли.

Мастер делится размышлениями: ярмарки, безусловно, нужны. И хорошо, что мы вовсе не забыли о традиции уличного кирмаша. Кто-то придет купить те же овощи подешевле, а для кого-то ярмарка – возможность приобрести настоящий творческий эксклюзив. Но ведь если то, что мы не потеряли, еще и грамотно доработать, привычные ряды под открытым небом могут приносить неплохие дивиденды.

Юрий Адамович, мастер по художественной обработке дерева и металла, член Белорусского союза мастеров народного творчества:

Что такое прибыль ремесленника или прибыль ярмарки? Это прибыль страны. на этом можно зарабатывать очень большие деньги государству.

На ярмарку приедет иностранец: платит за жилье, за еду, платит мне, а я плачу налоги. От этого богатеет государство.

Если говорить о ярмарке сельхозпродукции, областным РАЙПО ехать торговать однозначно выгодно. Конечно, заранее просчитав, насколько можно снизить цены, чтобы в итоге и не продешевить, и обогнать конкурентов.

Елена Уметова, заместитель председателя Смолевичского РАЙПО:

В товарообороте ярмарки нам необходимы. Копеечка к копеечке – интересно выехать и продать.

Для ценителей исконно белорусских ярмарок, кирмашы – это гуд. Петр Адамович Гуд. Автор единственной книги об особенностях нашей национальной торговли разных времен сетует: современные ярмарки уже не те.

Петр Гуд, заведующий кафедрой режиссуры обрядов и праздников Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Гандлёвыя атракцаёны, дзе рыбу лавілі ў чанах, розныя атракцыёны, латэрэі.

Кто-то скажет: давно не актуально. Но почему тогда европейские ярмарки собирают аншлаги в том числе и благодаря нашим национальным забавам?

Петр Гуд, заведующий кафедрой режиссуры обрядов и праздников Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Воранаўскі чыгун, івацэвічскія гаршкі. Гэта зараз папулярна ў Чэхіі, Польшчы, Францыі, Германіі.

Работнікі ў большасці фармальна падыходзяць да кірмашоў.

Не нужно платить больших гонораров артистам – студенты творческого вуза готовы хоть сегодня подготовить настоящий ярмарочный фэст, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Петр Гуд, заведующий кафедрой режиссуры обрядов и праздников Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Самае галоўнае – нам захоўваць савю нацыянальную культуру, свое беларускае. Тады гэта будзе прыцягваць замежных людзей.

К сожалению, очевидная ассоциация о современных белорусских кирмашах у многих – грузовики с капустой и картошкой.

Тем временем, в Европе на туристах, приезжающих конкретно на ярмарки, зарабатывают миллионы, если не миллиарды евро. Чего стоит один «Октоберфест» в Германии.

Впрочем, чиновники от культуры обещают, что и белорусская ярмарка вполне может стать составляющей нашего национального бренда. Если сделать ее эксклюзивной и хотя бы не забыть прорекламировать.