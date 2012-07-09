Спецкомиссия Мингорисполкома разработает план поддержания востребованности гостиниц после чемпиона мира по хоккею-2014

Новости Беларуси. Программа развития туристической отрасли Минска будет пересмотрена. В течении недели в Мингорисполкоме сформируют рабочую группу, которая разработает план как поддержать востребованность гостиниц после проведения чемпиона мира по хоккею 2014 года и увеличить туристический поток.

Сегодня в Минске реализуется 35 проектов по строительству гостиниц и комплексов: от фешенебельных отелей на 5 звезд до бюджетных вариантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Новиков, начальник управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома:

Необходимо сформировать комплекс решений, который позволит увеличивать приток туристов по всем направлениям: спортивный туризм, туризм, направленный на получение каких-либо услуг в сфере здравоохранения, развлечения, событийный туризм, бизнес-гости. Также развитию туристического потока будет способствовать открытие межгосударственных учреждений в рамках Европейской экономической комиссии, ЕврАзЭС.