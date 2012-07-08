Карту водного маршрута по Днепру готовит к изданию Министерство спорта и туризма

Новости Беларуси. Технологическую карту водного маршрута по Днепру готовит к изданию в 2012 году Министерство спорта и туризма Беларуси. В процессе работы над картой планируется провести тест-поход, уточнить хронометраж прохождения отдельных участков водного пути «из варяг в греки» по территории Беларуси, оценить состояние существующих и выявить новые экспозиционные объекты, подготовить рекламно-познавательные медиаматериалы, провести стажировку экскурсоводов, сообщает ctv.by со ссылкой на БелТА.

Вадим Кармазин, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма:

На Днепре реально работают восемь региональных водных маршрутов. На их основе можно в перспективе создать международный трансграничный маршрут «из варяг в греки» по территории регионов России, Беларуси и Украины. Этот маршрут может стать популярным, поскольку сам по себе является брендом, а река Днепр – вторая по длине и площади бассейна река после Волги.

Справка ctv.by

От истока до устья Днепр протекает по территории трёх государств: России, Беларуси и Украины. Река и её притоки на отдельных участках служат естественной границей между странами. Притоки Днепра орошают 12 областей, 1 – в России (Смоленская область), 3 – в Республике Беларусь (Минская, Могилёвская, Гомельская область), 8 – на Украине (Черниговская, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская область). На берегах реки расположены более полусотни городов, в том числе столица Украины – Киев. С древних времён Днепр был частью важного торгового пути «из варяг в греки», соединяющего Прибалтику с Причерноморьем.