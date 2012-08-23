Созданием бренда Минска займётся фотограф, работавший с Полом Маккартни и The Rolling Stones

Новости Беларуси. Тендер на создание бренда белорусской столицы был объявлен тендерным центром Мингорисполкома в июне. В нём приняли участие десять брендинговых агентств: семь белорусских, два российских и одно британское.

Бренд города – это, как правило, яркие и привлекательные идеи, символы и образы, с которыми город ассоциируется как у его жителей, так и у туристов. Эти элементы способствуют формированию имиджа города.

По итогам тендера созданием бренда города Минска займётся британское агентство INSTID. До конца 2012 года пиарщики INSTID проведут социологическое исследование, по результатам которого разработают концепцию брэнда: цвета, шрифты, слоганы, логотипы. Фирменный стиль будет присутствовать на различных носителях: от открыток и брошюр до уличных указателей и общественного транспорта. Кроме того, британским экспертам предстоит провести мастер-классы и лекции в области дизайна, фотографии и городского оформления для белорусских специалистов.

Британцы намерены оповещать о проделанной работе массовую аудиторию. Будет создан специальный интернет-ресурс, на котором желающие смогут получать оперативную информацию о результатах проекта.

Елена Плис, директор учреждения «Информационно-туристский центр Минск»:

Нами была выбрана именно британская компания, поскольку она располагает достаточным опытом в создании и продвижении брендов различных территорий. При этом они предоставили портфолио работ по брендированию городов, что было одним из основных условий участия в конкурсе.

INSTID позиционирует себя как агентство, создающее имидж городов и стран. В 2009 году, британские пиарщики разработали множество слоганов для Литвы: например, «В Вильнюсе проживает полмиллиона человек – больше, чем в Хельсинки, Дублине, Лиссабоне и других европейских столицах», «Литва: самая большая страна Европы в XV веке, самая большая надежда Европы в XXI веке?». Кроме того, британцы посоветовали чаще использовать слово «янтарь» в названиях и поработать над упаковкой основных литовских сувениров (мёда, льна и все того же янтаря).

В разработке бренда Минска примут участие известные британские специалисты: Джереми Хилдрет, работавший над созданием брендов Латвии, Литвы, Польши и Северной Ирландии, Дэвид Адам, руководивший работой по созданию и продвижению бренда Лондона. Главным дизайнером и фотографом проекта станет Карл Гловер, который создавал обложки альбомов для Пола Маккартни и музыкальных групп Led Zeppelin и The Rolling Stones.

Наталья Гранд, директор по исследованиям компании INSTID:

Я родилась и жила в Минске до окончания университета, наши британские эксперты тоже побывали здесь, и им понравилось. Для INSTID работа над брендом Минска – важный и знаковый проект. Мы видим его как создание городского бренда, который приобретет мировую известность и станет классикой территориального брендинга.

Бренд существует только тогда, когда в него верят люди, уверены специалисты британского агентства. На разработку бренда города Минска будет выделено Br300 млн. Источником финансирования станет городской бюджет. По словам директора по исследованиям компании INSTID, предложенной суммы будет недостаточно, поэтому компания займётся поиском спонсоров.

Один из самых удачных примеров брендинга города в мире – логотип I Love NY, созданный в 1977 году дизайнером Милтоном Глейзером. Три черных буквы и красное круглобокое сердце были частью рекламной компанией штата (а не города) Нью-Йорк. Дизайнер, привлеченный к работе над проектом, был уверен, что кампания продлится несколько месяцев, и разработал логотип бесплатно. Однако простое изображение стало графическим образом Нью-Йорка, частью культуры и достаточно прибыльным бизнесом.

Ещё один пример удачного брендирования – слоган для Лас-Вегаса: «What Happens In Vegas, Stays In Vegas» («Что происходит в Вегасе, остается в Вегасе»). Исследования компании, которая занялась созданием имиджа города, показали, что Вегас нужно рекламировать как место вечеринок и историй, которые могли иметь место только в Лас-Вегасе. Самое авторитетное специализированное издание Advertising Age назвала эту кампанию «культурным феноменом». В 2006 году брендинговую стратегию Only in Vegas стала лучшей рекламной кампанией США по версии USA Today.



В логотипе Копенгагена – кнопке OPEN, которая является частью названия города по мнению специалистов умещается всё, что может сказать город мировому сообществу о себе – о комфорте жизни, о бережной отношении к окружающей среде (треть города ездит на работу на велосипедах), к бизнесу.

Бренд Минска будет способствовать экономическому развитию города, повышать его популярность и престиж в стране и мире.

Елена Плис, директор государственного учреждения «Информационно-туристский центр «Минск»:

Конечный результат, к которому мы стремимся, – чтобы человек, проснувшись утром, радовался, что он находится в Минске.