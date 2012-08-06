Белорусские Мальдивы - меловые карьеры в Красносельском!

Новости Беларуси. В этом году уникальный ландшафт под Волковыском стал настоящей туристической меккой. Только за пару дней этого месяца в поисковых системах интернета запросы о Красносельских карьерах достигли десятка тысяч. Пользователи социальных сетей объявляют конкурсы на лучшие снимки белорусских Мальдив, рыбаки выкладывают ролики в интернет - хвастаются уловами, а любители экстрима готовы составить конкуренцию олимпийцам в прыжках с трамплина. За многочисленными фотосессиями и свадебным видео тоже едут сюда.

Бирюзовая вода завоевывает и эстрадный олимп. В июне на Красносельских меловых карьерах группа «Цвет Алоэ» сняла музыкальный клип. А певица Нина Богданова еще прошлым летом запечатлела оригинальный ландшафт сразу в двух клипах. Благодаря концертным афишам, о бирюзовых озерах узнали и за рубежом.

Нина Богданова, певица, телеведущая:

Когда мы поехали в Турцию на гастроли, никто не верил, что эти фотографии сделаны в Беларуси. Все думали, что это какие-то невероятные острова.

Богданова не отрицает - красота требует жертв. По отвесным склонам высотой в пятиэтажный дом спускались полтора часа. Съемочную технику к воде доставляли в тазиках.

Нина Богданова, певица, телеведущая:

Там, где карьеры покрасивее, серьезные обрывы. И людям туда спуститься нельзя. Нам местный рыбак показал дорогу, по которой можно спускаться подстраховываясь. Тропинка по крутому спуску. Вмещается только 1 человек. Когда у нас упал термос, мы не смогли его достать. Он покатился и разбился как в фильме ужасов. Это очень опасные места. Там где самая красота — лучше не ходить, потому что берег обсыпается, обрывается. А там меловое дно. У него эффект болота.

Найти карьеры туристам сложно — указателей здесь нет. Поэтому назойливые путешественники, с просьбами указать маршрут, часто докучают местным жителям. Николай и трое его друзей приехали сюда из Бреста. Проведут здесь выходные. На фотографии уникальной природы путешественники наткнулись в интернете.

Николай Костылев, турист:

Впечатления замечательные. Я не думал, что в Беларуси есть такие места!

Тонны мусора — единственное, что портит лазурный пейзаж. Однако, урны владелец карьеров — завод, устанавливать не собирается. Не смотря на то, что добыча здесь давно не ведется, объект до сих пор считается техническим. А туристы здесь скорее нарушители. Да и отдых тут с риском для жизни - спасательных станций нет.

Ростислав Куцелай, заместитель генерального директора ОАО «Красносельскстройматериалы»:

Вы видите, какая тут глубина и какие обрывы. Это необустроенный опасный объект, у которого завершена эксплуатация. В один момент этот откос может пойти вниз. Если сегодня или завтра пойдет ливень, палатки, которые ставят у воды, могут не спасти.

Ростислав Владимирович жалуется, что установленные заводом запрещающие знаки туристы выкапывают, а засыпанные дороги прокладывают снова. Оградить забором площадь в 300 футбольных полей невозможно. Обречённое на успех, место туристического паломничества можно было бы благоустроить и зарабатывать на этом деньги, но заводу такой проект неинтересен.

Ростислав Куцелай, заместитель генерального директора ОАО «Красносельскстройматериалы»:

В течение 8-10 лет мы эти карьеры сдаем. Эти обвалы сверху перемещаем, а отлогие склоны сдаем под травосеяние. Когда сдадим государству, если найдется инвестор, пусть договариваются.

Местный житель Денис каждое озеро знает досконально. Он руководит музеем предприятия. Например, один карьер уже рекультивировали. То есть купаться в нем можно. Но и здесь туристы по-прежнему предоставлены сами себе.

Денис Ваканов, руководитель музея предприятия:

Туристы сами себе организовывают не только спуски к воде, но и места отдыха. За лето было достаточно туристов. Не только из областей. Из России приезжали. Можно организовать кемпинг, аренду палаток. Перспектива есть, приложить ещё ум и руки, тогда можно получить какой-то результат.

А ведь такой «дикий» отдых можно было бы и окультурить. Построить кемпинг, оборудовать стоянки, организовать прокат палаток и включить карьеры в туристический маршрут. Такой бизнес мог бы приносить приличные дивиденды, тем более, что в Красносельском это не единственная достопримечательность. Есть ещё кремниевые шахты, где первобытные люди около пяти тысяч лет назад добывали ценную породу для производства орудий труда. Пока уникальные колодцы законсервированы. Есть проект музея, однако он уже много лет пылится на полках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Красносельские меловые карьеры даже попали в финал международного конкурса геомаркетинга. Значит, не смотря на неофициальный статус объекта, его уже заметили за рубежом. Возможно, обратят внимание и у нас.

Александр Дембицкий, председатель Красносельского исполнительного комитета:

Сегодня планируется вложить средства в 32 объекта агроэкотуризма в Брестской и Гродненской областях. Будет составляться бизнес план. Попадут ли меловые карьеры в эту программу, пока не известно. Но раз в неофициальную зону отдыха приезжают из Польши, России... Я думаю, что это перспективно.