Образцовые деревенские усадьбы в Копыльском районе Минской области

Новости Беларуси. В районах Минщины выбирают лучших хозяев. Образцовые деревенские усадьбы уже определили на Копыльщине. В конкурсе принимали участие как семьи в возрасте, так и молодые. Более 80 человек хвастались своими креативными способностями. Жюри оценивало оригинальность оформления и уникальные идеи.

Среди победителей - семья Короленко из деревни Лесное. На их дворе зеленеет более трех сотен экзотических растений. А семья Калиновых из поселка Душево покорила тем, что умеет сочетать древние традиции с современными элементами декора, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.