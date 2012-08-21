Прямой эфир

Образцовые деревенские усадьбы в Копыльском районе Минской области

21 августа 2012 15:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В районах Минщины выбирают лучших хозяев. Образцовые деревенские усадьбы уже определили на Копыльщине. В конкурсе принимали участие как семьи в возрасте, так и молодые. Более 80 человек хвастались своими креативными способностями. Жюри оценивало оригинальность оформления и уникальные идеи.

Среди победителей - семья Короленко из деревни Лесное. На их дворе зеленеет более трех сотен экзотических растений. А семья Калиновых из поселка Душево покорила тем, что умеет сочетать древние традиции с современными элементами декора, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Приусадебные участки # Туризм # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
18 августа 2012 13:19

Ладутько: В Минске к концу 2013 года появятся 11 новых гостиниц. И это без учета реконструированных

06 августа 2012 22:01

Белорусские Мальдивы - меловые карьеры в Красносельском!

06 августа 2012 06:29

Генплан развития парка «Августовский канал» в Гродно представлен на общественное обсуждение