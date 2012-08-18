Ладутько: В Минске к концу 2013 года появятся 11 новых гостиниц. И это без учета реконструированных

Новости Беларуси. В Минске к концу будущего года появится 11 новых гостиниц. И это без учета реконструированных. Об этом сообщил мэр столицы Николай Ладутько на открытии площадки под строительство отеля в парке «Курасовщина», которую должны построить к чемпионату мира по хоккею 2014 года.

Подготовительные работы продлятся три месяца. И в ноябре приступят к закладке фундамента. Двухзвездочную гостиницу на 264 места планируют возвести за 16 месяцев, обустроят и территорию парка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

В крупном городе необходимы форматы гостиниц различного класса – от 2 до 5 звезд. Мы думаем не только о 2014 годе, но и перспективе работы гостиничных комплексов Минска. Для того, чтобы они были востребованы и заполнены, потому что это рабочие места, экономика, налоги. Поэтому сегодня, я считаю, в рамках городской жизни такое достаточно значимое и социально, и экономическое событие.