Прямой эфир

Школьники Ракова придумали уникальные экскурсии по местным достопримечательностям

27 марта 2013 15:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Три учебных заведения Минщины - в Пристоличье, на Борисовщине и Воложинщине - стали экспериментальными площадками по созданию инновационных бизнес-проектов.

Так, школьники Ракова ставку сделали на туризм. Край  богат архитектурными, археологическими памятниками, которые не стыдно показать и белорусам, и иностранцам. 11- классники не только разработали различные туристические маршруты, но и провели первые экскурсии. Пик туристов ждут летом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

О своей земле дети могут рассказывать часами. Костел, часовня, камни, почта, старые улочки и, самое главное, люди. Этот маршрут школьники разрабатывали целый год, причем учитывали все детали: погода, транспорт, возраст туристов. Итого получилось несколько маршрутов.

Екатерина Забела, ученица ГУО «Раковская средняя школа» Воложинского района:
Этот маршрут уникальный. В Ракове еще никогда таких маршрутов не разрабатывалось, а мы разработали. Мы проводим экскурсии на автобусе или же летом на велосипедах.

Алена Грибовская, учитель ГУО «Раковская средняя школа» Воложинского района:
Туристическая программа выходного дня включает приобщение к народным играм и обрядам. Кроме того, желающие могут принять участие в изготовлении сувениров.

# Достопримечательности Воложинского района # Достопримечательности Беларуси # Туризм

Другие новости рубрики

Все новости
Деревня Поречье (Гродненская область): жители рассказывают, что именно инопланетяне оставили там гору идеально правильной формы
26 марта 2013 18:50

Деревня Поречье (Гродненская область): жители рассказывают, что именно инопланетяне оставили там гору идеально правильной формы

26 марта 2013 05:55

Веломаршрут протяженностью более 200 км «Живая вода» появится в Могилевской области

Британцы включили четыре достопримечательности Беларуси в список предложений для состоятельных туристов
25 марта 2013 18:50

Британцы включили четыре достопримечательности Беларуси в список предложений для состоятельных туристов