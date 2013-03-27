Школьники Ракова придумали уникальные экскурсии по местным достопримечательностям

Новости Беларуси. Три учебных заведения Минщины - в Пристоличье, на Борисовщине и Воложинщине - стали экспериментальными площадками по созданию инновационных бизнес-проектов.

Так, школьники Ракова ставку сделали на туризм. Край богат архитектурными, археологическими памятниками, которые не стыдно показать и белорусам, и иностранцам. 11- классники не только разработали различные туристические маршруты, но и провели первые экскурсии. Пик туристов ждут летом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

О своей земле дети могут рассказывать часами. Костел, часовня, камни, почта, старые улочки и, самое главное, люди. Этот маршрут школьники разрабатывали целый год, причем учитывали все детали: погода, транспорт, возраст туристов. Итого получилось несколько маршрутов.

Екатерина Забела, ученица ГУО «Раковская средняя школа» Воложинского района:

Этот маршрут уникальный. В Ракове еще никогда таких маршрутов не разрабатывалось, а мы разработали. Мы проводим экскурсии на автобусе или же летом на велосипедах.

Алена Грибовская, учитель ГУО «Раковская средняя школа» Воложинского района:

Туристическая программа выходного дня включает приобщение к народным играм и обрядам. Кроме того, желающие могут принять участие в изготовлении сувениров.