Деревня Поречье (Гродненская область): жители рассказывают, что именно инопланетяне оставили там гору идеально правильной формы

Деревня Поречье Слонимского района Гродненской области расположена на реке Щара, которая течет только по территории Беларуси и в Мостовском районе впадает в Неман. Длина Щары – 325 км.

Люди в этих местах поселились очень давно. Наши археологи тут, возле Поречья, нашли 5 древних поселений времен неолита, бронзового века и других веков.

Сразу за деревней можно увидеть большую гору, которую оставил после себя ледник. Эта гора в народе называется Колпак. Она имеет идеальную конусообразную форму. Ее высота – 30 метров. И Министерством природных ресурсов эта гора объявлена единственным памятником такого типа в Беларуси. Ледник много где оставлял такие горы, так что они имеют свое название - флювиогляциальные отложения.

Некоторые жители деревни говорят, что ледник к Колпаку не имеет никакого отношения. Они поговаривают, что эту гору насыпали инопланетяне! Ходит легенда, что давно сюда прилетали инопланетяне и разговаривали с местными жителями. Они обучили их разному ремеслу, вот почему вокруг археологи нашли так много древних поселений. Еще говорят, что с этой горы, если подобрать правильно время, можно отправляться в другие миры.

В летописи деревня Поречье впервые попала в середине XVI века в связи с судебным делом, описанным там. В этом судебном деле рассказывается, как два местных жителя побились, потом судились и, в конце концов, мирились в слонимской корчме.

В конце XVI века деревня Поречье была владением братьев Нарбутов, а с начала XVII века она принадлежала белорусскому влиятельному роду Воловичей. Здесь Воловичи построили себе деревянный дворец с парком, с садом и множеством хозяйственных строений. Построили они еще пристань на реке Щара и возили в Ригу и Кенигсберг свой товар.

После третьего раздела Речи Посполитой Беларусь вошла в состав Российской империи. В то время Поречьем управлял Казимир Волович. И он, попав под власть России, стал искать единомышленников, чтобы освободить свою землю. В 1819 году он нашел таких людей и стал другом масонской ложи Новогрудка.

Новогрудская масонская ложа имела название «Узел единства», и Казимир Волович очень быстро там получил ступень Мастера и голубой фартук. В огромной библиотеке Казимира Воловича было 163 книги масонской литературы. Новогрудская масонская ложа мечтала о свободе и равенстве всех сословий, мечтала уничтожить российское самодержавье и начать революцию, как во Франции, Испании и Португалии.

Михаил Волович, сын Казимира, стал борцом за независимость своей родины и за освобождение крестьян от крепостного права. Он участвовал в восстании 1830-1831 годов в Польше, Беларуси и Литве, потом эмигрировал во Францию. За участие в восстании деревня Поречье, которая в то время принадлежала ему, была конфискована государством.

В эмиграции революционеры разделили всю Беларусь на округи и каждому округу назначили повстанческого начальника. И Михаил Волович стал начальником Слонимско-Новогрудского округа. Его первоначальной целью было не продолжение революции. Он хотел прожить здесь всю свою оставшуюся жизнь и умереть в Беларуси.

Михаил Волович создал здесь партизанский отряд, но сильное крестьянское движение ему поднять не удалось. Против Воловича кинул все свои силы гродненский губернатор Муравьев. Можно много говорить о революционной деятельности Михаила, но люди Муравьева все-таки смогли схватить Воловича и его товарищей. Муравьев вынес приговор: прилюдно четвертовать на гродненской площади. Но позднее приговор изменили - Михаила Воловича повесили.

В деревне Поречье был памятник Михаилу Воловичу, но он был разрушен Советами. И силами местных жителей и его наследников на старом униатском кладбище был поставлен крест в память о повстанце Михаиле Воловиче и его друзьях.

В 1867 году была построена православная церковь на месте старой, разрушенной униатской церкви. В советские времена церковь была складом.

А в 1970-х годах церковь загорелась. Местные жители, увидев, что церковь горит, позвонили в пожарную службу. Пожарные приехали, стали возле церкви, но тушить не стали. Видно, был приказ церковь не тушить, и она сгорела. Остались только одни стены. Местные жители рассказали, что человек, который ее поджег, через месяц облил себя бензином и сгорел. А церковь вновь отстроили.