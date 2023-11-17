Обнаружили останки 20 мамонтов. Побывали на месте самой древней стоянки кроманьонцев на территории Беларуси

Отправляемся в агрогородок Юровичи. Тот самый, с которым знаком каждый школьник по учебникам истории. Ведь именно здесь 26 тысяч лет до нашей эры прописались предки. Это самая древняя стоянка первобытного человека на территории Беларуси. На легендарном месте возвели музей под открытым небом.

Кроманьонцы первыми приручили собаку, научились добывать огонь, обрабатывать камень и кость, благодаря чему мастерили толковые орудия труда. Жили в шатрах. Поселение на высоком берегу Припяти просуществовало несколько тысячелетий, пока ледник не заставил уйти на юг. Но с потеплением люди вернулись. Официально стоянку открыли осенью 1928 года.

Местный учитель школы, археолог по образованию, Юлиан Юлианович Попель сообщил о сенсационных костях мамонта в Белорусскую академию наук. Новый этап начался уже после войны в 1959-м. Под руководством доктора исторических наук Елены Геннадьевны Калечиц вскрыли 200 метров квадратных культурного слоя. Юровичи – старинное Межимостье. Рассказываем о городе Х века, который сожгли дотла – подробности здесь.