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Это самый популярный маршрут в Беларуси. Где можно сплавиться на байдарках

29 августа 2019 09:17
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Наталья Костенко, инструктор по сплаву на байдарках:
Это совершенно не похоже на то, что вы можете увидеть с берега. Каждую неделю это абсолютно новая картинка и новые ощущения! Сейчас какая-то вкусная трава цветет и пахнет. Абсолютно обновляешься!

Это самый популярный маршрут в Беларуси. Где можно сплавиться на байдарках-1

А еще танцующие водоросли, хороводы рыб и деревянные скульптуры. Сплавы на байдарках в Синеокой – то, что доктор прописал. За последние несколько лет проводить выходные на воде стало модно. На Ислочь съезжаются сотни туристов. Берут в лодку даже питомцев! Активный отдых объединяет.

Это самый популярный маршрут в Беларуси. Где можно сплавиться на байдарках-4

Антон Костенко, инструктор по сплаву на байдарках:
Здесь проявляются человеческие качества это очень хорошее проведение времени для тимбилдинга.

Это самый популярный маршрут в Беларуси. Где можно сплавиться на байдарках-7

Алексей Костенко, инструктор по сплаву на байдарках:
Ислочь это самый популярный маршрут в Беларуси, он самый интересный, у него много поворотов. Маршрут проходит по Налибокской пуще. Вдоль реки видны спуски бобров, они спускаются в воду, как пингвины, на брюшке.

Это самый популярный маршрут в Беларуси. Где можно сплавиться на байдарках-10

Любовь к приключениям братьям привил отец. 10 лет назад пришла идея организовать туристические маршруты. За пластиковыми байдарками ездил в Гданьск, тенты помогла сшить жена. Теперь работают семейным подрядом.

Наталья Костенко:
У нас такие красивые люди бывают, мы просто живем впечатлениями. Мы год еще вспоминаем и, когда они приезжают к нам снова, мы так рады их видеть!

Это самый популярный маршрут в Беларуси. Где можно сплавиться на байдарках-13

И хоть реки у нас не горные, инструктаж таким матросам, как мы, не помешает.

Анастасия Макеева, корреспондент:
Путешествие по Ислочи напоминает захватывающий квест, но справиться с подводными камнями и корягами поможет течение.

Это самый популярный маршрут в Беларуси. Где можно сплавиться на байдарках-16

Алексей Костенко:
Перевернуться на байдарке можно, но, как правило, если очень не хочется перевернуться, вы не перевернетесь. На воде здесь действуют совсем другие правила: инерция, течение. Люди не понимают сначала, с какой стороны нужно гребануть, здесь не на педальки нажимать и не просто руль поворачивать.

Андрей Шеремет, турист:
Хороший здоровый отдых, не очень тяжело. Воздух хороший, природа, отдых!

Это самый популярный маршрут в Беларуси. Где можно сплавиться на байдарках-19

Влада Шеремет, турист:
Чисто физически первый раз, наверное, тяжело, можно на остановке отдохнуть, потом можно там поменяться местами.

Алексей Костенко:
Однодневный сплав на байдарке напоминает по физической нагрузке тренировку в фитнес-зале.

Это самый популярный маршрут в Беларуси. Где можно сплавиться на байдарках-22

С хорошей компанией, песнями и ухой время пролетает незаметно. К тому же, можно самостоятельно организовать культурную программу. На берегах Ислочи, например, есть старинная усадьба Тышкевичей, на Нарочанке – музей ретро-техники. Сплавляться можно хоть целую неделю, но городским жителям для перезагрузки достаточно пару дней с платками. Оценили наши красоты и иностранцы!

Антон Костенко:
У швейцарцев впечатление от того, что здесь очень тихо и более свободно в плане костров, в плане стоянок. Индусы были впечатлены просто нашими реками, приезжает из Великобритании парень просто каждый год на сплав со своими друзьями.

Это самый популярный маршрут в Беларуси. Где можно сплавиться на байдарках-25

За 15 км от Падневичей до Боровиковщины можно почувствовать себя настоящим первооткрывателем.

Ирина Фурчакова, турист:
Ощущения бомбические! По вечерам баня, с учетом того, что речка и она очень холодная, когда пропаришься, прыгаешь туда, очень классно! Просто отдыхать на природе, а не с телефоном на диване.

Это самый популярный маршрут в Беларуси. Где можно сплавиться на байдарках-28

Потенциал у нас огромный! Байдарки постепенно приплывают в регионы. Интересных рек масса, не хватает пока карт с обозначением стоянок и достопримечательностей.

Антон Костенко:
Например, в Литве это развитие гораздо раньше началось, там даже бабушки на берегах сидят и продают варенье.

Это самый популярный маршрут в Беларуси. Где можно сплавиться на байдарках-31

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