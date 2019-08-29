Это самый популярный маршрут в Беларуси. Где можно сплавиться на байдарках

Наталья Костенко, инструктор по сплаву на байдарках:

Это совершенно не похоже на то, что вы можете увидеть с берега. Каждую неделю это абсолютно новая картинка и новые ощущения! Сейчас какая-то вкусная трава цветет и пахнет. Абсолютно обновляешься!

А еще танцующие водоросли, хороводы рыб и деревянные скульптуры. Сплавы на байдарках в Синеокой – то, что доктор прописал. За последние несколько лет проводить выходные на воде стало модно. На Ислочь съезжаются сотни туристов. Берут в лодку даже питомцев! Активный отдых объединяет.

Антон Костенко, инструктор по сплаву на байдарках:

Здесь проявляются человеческие качества – это очень хорошее проведение времени для тимбилдинга.

Алексей Костенко, инструктор по сплаву на байдарках:

Ислочь – это самый популярный маршрут в Беларуси, он самый интересный, у него много поворотов. Маршрут проходит по Налибокской пуще. Вдоль реки видны спуски бобров, они спускаются в воду, как пингвины, на брюшке.

Любовь к приключениям братьям привил отец. 10 лет назад пришла идея организовать туристические маршруты. За пластиковыми байдарками ездил в Гданьск, тенты помогла сшить жена. Теперь работают семейным подрядом. Наталья Костенко:

У нас такие красивые люди бывают, мы просто живем впечатлениями. Мы год еще вспоминаем и, когда они приезжают к нам снова, мы так рады их видеть!

И хоть реки у нас не горные, инструктаж таким матросам, как мы, не помешает. Анастасия Макеева, корреспондент:

Путешествие по Ислочи напоминает захватывающий квест, но справиться с подводными камнями и корягами поможет течение.

Алексей Костенко:

Перевернуться на байдарке можно, но, как правило, если очень не хочется перевернуться, вы не перевернетесь. На воде здесь действуют совсем другие правила: инерция, течение. Люди не понимают сначала, с какой стороны нужно гребануть, здесь не на педальки нажимать и не просто руль поворачивать. Андрей Шеремет, турист:

Хороший здоровый отдых, не очень тяжело. Воздух хороший, природа, отдых!

Влада Шеремет, турист:

Чисто физически первый раз, наверное, тяжело, можно на остановке отдохнуть, потом можно там поменяться местами. Алексей Костенко:

Однодневный сплав на байдарке напоминает по физической нагрузке тренировку в фитнес-зале.

С хорошей компанией, песнями и ухой время пролетает незаметно. К тому же, можно самостоятельно организовать культурную программу. На берегах Ислочи, например, есть старинная усадьба Тышкевичей, на Нарочанке – музей ретро-техники. Сплавляться можно хоть целую неделю, но городским жителям для перезагрузки достаточно пару дней с платками. Оценили наши красоты и иностранцы! Антон Костенко:

У швейцарцев впечатление от того, что здесь очень тихо и более свободно в плане костров, в плане стоянок. Индусы были впечатлены просто нашими реками, приезжает из Великобритании парень просто каждый год на сплав со своими друзьями.

За 15 км от Падневичей до Боровиковщины можно почувствовать себя настоящим первооткрывателем. Ирина Фурчакова, турист:

Ощущения бомбические! По вечерам баня, с учетом того, что речка и она очень холодная, когда пропаришься, прыгаешь туда, очень классно! Просто отдыхать на природе, а не с телефоном на диване.