«Открыли представительства во всех областях, в сентябре откроем ещё в Бресте». Как развивается «Карта гостя» в Беларуси

О новом проекте рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

«Звонит девочка: «У меня в аквариуме рыбки всплыли вверх брюхом. Что мне делать?» Самые курьёзные обращения в «Мингорсправку»

Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:

Мы за два года уже открыли пять сайтов, у нас есть портал «Беларусьинформ». В сентябре мы открываем еще один сайт, который будет рассказывать о культурно-историческом потенциале нашей страны. И сегодня мы стараемся идти в ногу со временем – это социальные сети, перепосты, связи с нашими партнерами.

Мы развили сейчас сеть инфоточек. Мы заключили договор с инфотурцентром «Минск» и в этих пяти точках, которые расположены в основных таких точках, где туристы у нас находятся: Верхний город, Троицкое предместье, улица Комсомольская, вокзал, мы даем бесплатную информацию на любой вопрос. Мы там продаем сим-карты, билеты на различные культурные мероприятия, сувениры и плюс там есть любая туристическая информация на иностранном языке.