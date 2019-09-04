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«Открыли представительства во всех областях, в сентябре откроем ещё в Бресте». Как развивается «Карта гостя» в Беларуси

04 сентября 2019 11:16
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О новом проекте рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

«Звонит девочка: «У меня в аквариуме рыбки всплыли вверх брюхом. Что мне делать?» Самые курьёзные обращения в «Мингорсправку»

Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:
Мы за два года уже открыли пять сайтов, у нас есть портал «Беларусьинформ». В сентябре мы открываем еще один сайт, который будет рассказывать о культурно-историческом потенциале нашей страны. И сегодня мы стараемся идти в ногу со временем это социальные сети, перепосты, связи с нашими партнерами.

Мы развили сейчас сеть инфоточек. Мы заключили договор с инфотурцентром «Минск» и в этих пяти точках, которые расположены в основных таких точках, где туристы у нас находятся: Верхний город, Троицкое предместье, улица Комсомольская, вокзал, мы даем бесплатную информацию на любой вопрос. Мы там продаем сим-карты, билеты на различные культурные мероприятия, сувениры и плюс там есть любая туристическая информация на иностранном языке.

«Открыли представительства во всех областях, в сентябре откроем ещё в Бресте». Как развивается «Карта гостя» в Беларуси-1

Сегодня мы стали лицом города и страны для туриста. У нас здесь серьезные планы: мы реализуем такой проект, как «Карта гостя». Мы открыли представительства во всех областях, в сентябре мы откроем еще в Бресте. Поэтому вот этот продукт развивается, у нас более 700 объектов, к концу года будет более 1 000 и накрыли этим всю республику. Задача чтобы наши туристы и белорусы по республике ездили, развивался межрегиональный туризм.

«Открыли представительства во всех областях, в сентябре откроем ещё в Бресте». Как развивается «Карта гостя» в Беларуси-4

# Туризм # Туризм # Борис Васильев # Фотофакт # Туризм

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