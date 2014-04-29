Робота-гида и «карту гостя» разработали в Бресте к чемпионату мира по хоккею

Новости Беларуси. До главного спортивного события года – 10 дней. Ведутся последние приготовления к чемпионату мира по хоккею.

Анастасия Кондратюк на английском говорит практически как на родном. Разговорную практику студентка факультета иностранных языков приобретала, стажируясь в заграничном вузе. Последние несколько недель вместо учебников по грамматике, девушка активно штудирует историю брестской Цитадели - в дни хоккейного чемпионата она будет работать здесь экскурсоводом.

Анастасия Кондратюк, волонтер-экскурсовод:

Я брестчанка и очень часто бывала в Брестской Крепости, но с тех пор как стала посещать курсы гидов, я открыла ее для себя с новой стороны. Мне бы хотелось суметь это передать другим людям. В особенности тем иностранцам, которые приедут сюда на чемпионат мира по хоккею.

В Брестской крепости закупили аудиогиды и подготовили англоговорящих экскурсоводов, а в лаборатории робототехники отлаживают уникального робота-гида.

«Гостеприимство по последнему слову техники» готовы предложить посетителям «Минск-Арены» брестские ученые. Их разработка — уникальный робот-экскурсовод — может и экскурсию провести, и заблудиться иностранцу в лабиринтах коридоров не позволит.

Робот-гид:

Я робот-гид, мобильный автономный робот, созданный для удобного предоставления человеку полезной информации.

Такой мобильный робот — настоящее воплощение мечты устроителей международных мероприятий: фактор человеческой ошибки исключен. Зато в памяти большой запас иностранной лексики и чёткая ориентация в пространстве.

Денис Хомиченко, разработчик робота-гида:

Он может находится в Ледовом дворце. И приезжают иностранные гости, русский язык маловероятно, что они знают, английский тоже может не каждый. В роботе установлена система - сразу введено несколько языков. Пользователь может выбрать свой язык и спросить как пройти в библиотеку, в туалет, где кассы, как пройти на 3 трибуну.

Добраться из Бреста до места хоккейных баталий, а по дороге узнать больше о брестском регионе туристам поможет специальная «карта гостя».

Номера телефонов, адреса гостинец и места расположения достопримечательностей. В буклете собрана вся информация, которая может пригодиться путешественнику. Чувствовать себя в гостях, как дома, туристам помогут и многочисленные волонтеры — только в брестской области это 125 человек, которые свободно говорят на иностранном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.