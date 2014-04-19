Где снять квартиру или номер в Минске во время Чемпионата мира по хоккею?

У большинства туристов кишка тонка жить в отелях класса «Мэрриот». Кому-то, конечно, и покруче подавай! Но в 2013 году в такое же майское время, когда был невиданный наплыв путешествующих россиян, они жаловались, что в Минске не хватает отелей эконом-класса, так называемых «двушек», «трешек», то есть двух- или трехзвездочных, где можно переночевать за 50-70 долларов, а то и подешевле. Что изменилось за год и что сможет предложить белорусская столица путешествующему люду?

Приветствовать иностранных гостей в гостинице «Беларусь» готовы на основных европейских языках. И не только таким интернациональным многоголосием удивляет эта обновленная гостиница.

Спустя три года после реконструкции столичная «троечка» действительно получила новую жизнь. Современный конференц-зал, бизнес-центр, салон красоты, тренажерный зал и даже мини-аквапарк. Интерьер постарались оформить в теплых, светлых тонах. Удалось сохранить гобелены и национальную лепнину.

Эту красоту постояльцы не смогут не заметить. Хрустальный василек украшает холл гостиницы. Шестиметровая люстра, кстати, отечественного производства, состоит из 30 тысяч стеклянных элементов.

Не только клиенты отеля, но и все желающие теперь могут прокатиться на панорамном лифте. Несколько секунд – и вы на смотровой площадке. И центр города как на ладони.

Не менее роскошный вид и из самих номеров. Кстати, многие из них расширили по площади.

Во время чемпионата мира по хоккею самый дешевый вариант обойдется в 85 долларов. А вот за шикарные апартаменты с кухней и гостиной придется выложить от 400 долларов.

Александр Шичков, заместитель генерального директора сети отелей:

Вся мебель, в том числе в апартаментах, как видите, сделана на высшем уровне, но белорусским предприятиями, из белорусских материалов. То же касается техники. Телевизоры, холодильники, само собой, белорусского производства.

На период хоккейного первенства в гостинице разместятся журналисты. Все номера уже забронированы.

Марина Корнилова, турист (Россия):

Я в ней останавливалась два раза до реконструкции. Сейчас она очень классная, очень красивая, все новое.

Я могу сказать, что очень часто езжу в Европу. Уровень номера, например, очень сопоставим. Даже в России, допустим, в трех-, четырехзвездочных отелях не всегда можно встретить такое качество.

Тем временем студенты собирают чемоданы.

Студенческая деревня превратится в фан-зону. В хостелах смогут разместиться 5 тысяч иностранцев. В каждом блоке из двух комнат – отдельная кухня и санузел.

Гости также в любое время смогут воспользоваться тренажерными залами, поиграть в бильярд или теннис. Цены доступные: от 20 евро за койко-место.

Сейчас полным ходом идет расселение студентов. Многие из них будут работать волонтерами.

Алена Деревенко, волонтер:

Главное правило волонтера – быть приветливым и общительным, чтобы с тобой шли на контакт, не уходили, чтобы не посрамить страну. Понимать, что ты на самом деле являешься лицом своей страны в глазах этих туристов.

Из вахтера в администратора готова перевоплотится и Людмила Васильевна. Чуть что, смеется, помогут шпаргалки студентов.

Людмила Дешкевич, вахтер общежития:

Я думаю, что найдем общий язык. Кто-то знает польский, кто-то знает немецкий, кто-то знает немного английский. И волонтеры, конечно, будут. В общем, справимся!

На гостиничной карте столицы к мировому первенству появилось 13 новых объектов. На подходе – пятизвездочный отель «Пекин». Сейчас устраняются мелкие недоработки. К примеру, не все отели обзавелись сайтами с англоязычной версией.

Всего же в Минске любителей хоккея смогут принять 43 гостиницы. Особое внимание – кадровому вопросу.

Ведь обслуживание должно соответствовать мировому уровню.

Юрий Натычко, заместитель начальника управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома:

Был единый номер, по которому можно было обратиться и получить информацию о вакансиях, которые есть в гостиницах. Публиковались объявления, и в метро, и в вагонах метро, и на вокзалах. В настоящее время практически весь штат гостиниц укомплектован.

Но все же не все из намеченного удалось построить в срок. Некоторые грандиозные проекты так и остались на бумаге. На месте некоторых возможных апартаментов пока растут одуванчики.

Роскошная пятизвездочная гостиница должна была появиться на этом месте. 3 года назад здесь разрыли огромный котлован, но за это время строители так и не приступили к работе. А паспорт объекта и вовсе исчез.

Крышу над головой с туристами готовы разделить и простые минчане. В Интернете – сотни объявлений. Агент по недвижимости Руслан показывает типичную «двушку» в центре Минска. Все удобства, 5 минут до метро. Говорит, такие варианты расходятся на ура.

Руслан Муталов, агент по недвижимости:

Цены будут немного выше, нежели в обычные дни, но они в любом случае будут ниже, чем в гостиницах. Здесь уже привилегия клиентов, что выбирать. Однокомнатная квартира – 100$, двухкомнатная – 150-200$, трехкомнатная – 250-300$ в среднем.

Люкс, номер-стандарт, койко-место в хостеле или квартира. Это уже дело вкуса и кошелька. Ну, а места уж точно всем хватит.