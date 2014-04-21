Первый иллюстрированный экопутеводитель презентовали в Минске к чемпионату мира по хоккею

Новости беларуси. Welcome to Belarus! В Минске к чемпионату мира по хоккею презентовали первый иллюстрированный экопутеводитель. На 16 страницах представлены природные, туристические и культурно-исторические объекты Беларуси. Специальный раздел посвящен Минску.

В ТОП 5 экологических достопримечательностей Минска вошли ботанический сад, парк Победы, биологический заказник «Лебяжий», парк камней в Уручье и Лошицкий парк.

Глянцевый карманный гид выпущен на двух языках – русском и английском – и будет распространяться бесплатно в гостиницах и спорткомплексах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Лелюкова, начальник отдела информации и связей с общественностью - пресс-секретарь Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Наша страна и наша столица, согласно различным рейтингам, входит в число самых экологически чистых в мире. И в этом карманном издании мы сделали ставку именно на этот аспект. Мы предлагаем гостям столицы и, конечно же, жителям Минска подборку самых живописных, самых красивых мест и Минска, и республики.