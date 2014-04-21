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Первый иллюстрированный экопутеводитель презентовали в Минске к чемпионату мира по хоккею

21 апреля 2014 17:41
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Новости беларуси. Welcome to Belarus! В Минске к чемпионату мира по хоккею презентовали первый иллюстрированный экопутеводитель. На 16 страницах представлены природные, туристические и культурно-исторические объекты Беларуси. Специальный раздел посвящен Минску.

В ТОП 5 экологических достопримечательностей Минска вошли ботанический сад, парк Победы, биологический заказник «Лебяжий», парк камней в Уручье и Лошицкий парк.

Глянцевый карманный гид выпущен на двух языках – русском и английском – и будет распространяться бесплатно в гостиницах и спорткомплексах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Лелюкова, начальник отдела информации и связей с общественностью - пресс-секретарь Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Наша страна и наша столица, согласно различным рейтингам, входит в число самых экологически чистых в мире. И в этом карманном издании мы сделали ставку именно на этот аспект. Мы предлагаем гостям столицы и, конечно же, жителям Минска подборку самых живописных, самых красивых мест и Минска, и республики.

# Государственная политика в сфере туризма # Государственная политика # Туризм # Ольга Лелюкова

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