Деревня Старая Водва: из церкви сделали клуб, куда приезжал цирк и выступали клоуны

Деревня Старая Водва. Находится деревня в Шкловском районе, Могилевской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

На окраине деревни нашли городище раннего периода железного века (7-6 век до н.э).

Название Водва — балтское название. Водва означает исток реки. Самое интересное, что река Лахва начинается именно возле Старой Водвы. Наши предки не давали названия просто так — каждое из них имело свое значение. Вот почему надо возвращать старинные названия, потому что это имена нашей земли. Эти имена мы должны вернуть на свою землю, чтобы не утратить своих истоков.

Первое письменное упоминание про Старую Водву относится к 1561 году. Тогда в середине 16 века это поселение называлось не Старая Водва, а просто Водва. Она была не простой деревней — Водва была шляхетской собственностью ВКЛ. Здесь в середине 16 века жила наша белорусская шляхта. Термин шляхта сдавна обозначал привилегированное сословие в Беларуси, Литве, Украине и Польше.

Шляхте было запрещено заниматься некоторыми занятиями. Например, торговлей, которая считалась непристойным занятием, нешляхетским. Когда ловили шляхтича, что он где-то купил, а потом это продал, то за это могли лишить статуса шляхтича и перевести в разряд крестьян. Шляхта в основном занималась военном делом — защитой отечества.

В 1561 году между ВКЛ и инфлянтами (это историческое название сегодняшних Латвии и Эстонии) был подписан договор, согласно которому часть Прибалтики переходила под власть ВКЛ. Это не нравилось нашим восточным соседям. Осенью 1562 года Московский царь Иван IV Грозный напал на белорусско-восточные земли. В огне была вся Восточная Беларусь. Силы были неравные, мы начали отступать. 19 сентября под Витебском собралась вся шляхта — приняли акт и отправили его к Великому князю, чтобы тот заключил государственную унию с Польшей, чтобы поляки помогли нам бороться против Ивана Грозного. Только в 1569 году была заключена уния между двумя государствами: ВКЛ и Польшей. Тогда было создано федеративное государство Речь Посполитая. Тогда мы вместе смогли отбиться от Ивана Грозного. В РП каждое из государств сохранило свой суверенитет. РП просуществовала до 1795 года (до третьего раздела РП). Деревня Старая Водва была отрезана от РП еще в 1772 году, после первого раздела РП (деревня попала в Российскую империю).

В 1785 году деревня была центром имения. В деревне стоял хозяйский дом (так сказано в документах), тогда в деревне проживало 334 жителя, жил и помещик, у которого на реке Лахва были две водяные мельницы.

Под конец 18 века упоминается церковь. Некоторые говорят, что остатки церкви, которая находится в разрушенном состоянии в деревне Старая Водва, и есть именно та церковь, которая упоминается в 18 веке. Но это неправда. Свято-Покровская церковь в деревне была построена во второй половине 19 века. Как говорит батюшка, эту церковь построили по образу и подобию кафедрального собора св. Иосифа, который когда-то стоял в Могилеве и был взорван большевиками. Церковь в деревне не реставрируется, к сожалению. Было бы хорошо сохранить наследие предков хотя бы в таком виде, потому что это памятник нашей истории, культуры.

В 1934 году закрыли Свято-Покровскую церковь в деревне, там сделали клуб. Рассказывают, что в этот клуб приезжал и цирк, выступали клоуны. Во время Второй мировой, когда здесь стояли немцы, то в церкви они сделали лазарет, умерших хоронили рядом с церковью. Когда немцы ушли, церковь вновь открыли. Люди принесли иконы, рушники. В церкви всю войну люди молились о победе. В 1950-х годах большевики вновь закрыли эту церковь. Говорят, что церковь построил тогдашний помещик Николай Ракуза, его похоронили рядом с церковью. В советское время надмогильный памятник был разбит, как и многие другие на кладбище возле церкви.

Под конец 19 века в Старой Водве было 60 дворов, проживало 380 жителей. В основном в деревне жили кузнецы и бондари (бондарство — изготовление посуды из дерева).

В начале 20 века здесь было две Водвы: Старая Водва и был еще двор, который назывался Водва Юзефовка. В 1909 году в Старой Водве проживали около 500 жителей.

После Первой мировой войны, после революции, гражданской войны, в Старой Водве на базе церковно-приходской школы была создана рабочая школа первой ступени. В 1925 году в ней учились 83 ученика. В Старой Водве некоторое время преподавал белорусский знаменитый писатель Михаил Зарецкий.

Михаил Зарецкий (настоящая фамилия Косенков) родился на Толочинщине в семье дьяка. Его отца перевели под Шклов в деревню Заречье (служить там в церкви), где Михаил Зарецкий и вырос. Именно от названия деревни Заречье он и взял себе псевдоним Зарецкий. Михаил Зарецкий получил хорошее домашнее образование, потом он учился в духовной семинарии, он был очень мужественным человеком, замечательным писателем. Он ненавидел неправду. Когда всех советских писателей и поэтов принуждали восхвалять колхозы, писать про них, Михаил Зарецкий отказался это делать, а тогда так поступить мог не каждый человек. Михаил Зарецкий интересовался историей Беларуси, ее прошлым. Написал роман «Кривичи», а также историческую драму «Рогнеда», а вот где эта драма делась, не знают и сегодня. Михаила Зарецкого стали обвинять в национализме за его взгляды, на него начали лить грязь. После того, как он сказал, что мы радуемся брошенным обгрызенным костям с чужого стола, не замечаем свой богатый стол, его обвинили в том, что он не любит соседнюю страну. Что плохого, когда человек свою страну любит и уважает больше, чем соседнюю? Разве за это человека надо расстреливать? Михаил Зарецкий был расстрелян, когда ему было 36 лет, его жену отправили в сталинские лагеря, осталось двое маленьких детей, которых отправили сначала в минский детский приемник, а потом их выслали в калининскую область.

Один наш белорусский поэт когда-то сказал: Если нас Бог послал под это небо, то хоть и тяжелый крест, а нести его надо.