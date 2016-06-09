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Развести огонь трением и примерить одежду каменного века: уникальный музей создают в Беловежской пуще

09 июня 2016 06:47
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Новости Беларуси. В Беловежской пуще создадут не имеющий аналогов в Беларуси археологический музей под открытым небом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Развести огонь трением, смастерить орудие из кремня и приготовить пищу по древней технологии. Все это будет доступно любителям истории.

Вдохновили ученых на создание уникальной экспозиции найденные на территории заповедника артефакты. Более 50-ти археологических объектов от времен мезолита до раннего Средневековья. 

Пожаловаться на тесноту посетители будущего музея точно не смогут: «залы» посреди лесных массивов раскинутся на площади более 13-ти гектаров.

Руслан Книга, научный сотрудник национального парка «Беловежская пуща»:
Музей не просто будет, скажем так, мертвой экспозицией, как принято всегда видеть в музеях экспонаты под стеклом. Это будет живой музей, где люди будут одеты в одежду каменного века, шкуры. Для того, чтобы любой желающий экскурсант смог окунуться в быт того периода времени.

# Туризм # Музей # Руслан Книга

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