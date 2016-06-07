Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 5 июня: начало отпускного сезона и вопросы туризма в Беларуси

Начало отпускного периода – всегда хороший повод поговорить о туризме. Только в 2016 году ситуация достаточно сильно поменялась. Как отреагировал туристический рынок на изменения в основных международных маршрутах белорусских туристов? Куда теперь поедут белорусы? Изменятся ли какие-то визовые отношения между Беларусью и другими странами? Стоит ли ожидать сохранения или, может быть, увеличения въездного и выездного туризма в Беларуси. Об этом будем говорить сегодня.

Гости в студии:

Валерий Гайдукевич, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности;

Вероника Дорожко, директор Национального агентства по туризму;

Виктор Пономарев, заместитель генерального директора ОАО «Белагроздравница»;

Маргарита Денисова, руководитель школы гостеприимства;

Владимир Разуванов, заведующий кафедрой менеджмента туризма и гостеприимства Института туризма;

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.