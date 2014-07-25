Ко Дню пожарной службы на аллее фонарей в Бресте появился новый арт-объект

Новости Беларуси. Брестские спасатели свой профессиональный праздник разделили с горожанами. На аллее фонарей, которая уже стала одной из визитных карточек города, появилась новая кованая композиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арт-объект, посвящённый спасателям–пожарным, установили неслучайно: за свою тысячелетнюю историю город не раз был охвачен огнем. По задумке создателей, фонарь должен стать своеобразным памятником людям, которые в разное время помогали брестчанам бороться с огненной стихией.

Николай Кузьмицкий, начальник центра пропаганды и обучения Брестского областного управления МЧС:

Учитывая, что мы, спасатели–пожарные, служим в это время, когда празднуется 1000-летие города, возникала такая идея: увековечить профессию, которая неразрывно связана с нашими жителями, которая помогала выживать в сложных ситуациях. Мы решили соорудить такую композицию, которая именно эту профессию подчеркнет, ее благородную миссию, которую она выполняла в течение тысячи лет. Сегодня у нас современная техника, оборудование. 500 лет назад были совсем другие возможности, оборудование, были другие люди, но они делали ту работу, которую сейчас выполняем мы.