Средняя школа №4 - одна из самых старых в Минске, ей больше 100 лет

Десятки поколений отмечали 1 сентября в этом уютном школьном дворике. А на встречу выпускников сегодня приходят целыми семьями. Столичная «четверка» прописана в летописи Минска как самый почетный долгожитель среди современных alma mater.

История средней школы №4 – это судьба целой эпохи. Здание по Красноармейской, 11 стало вторым домом для сотен учеников с 1936 года. Ее адрес сохранился и по сей день, однако образовательная жизнь средней школы №4 началась намного раньше.

За свидетельством о рождении отправляемся на Красноармейскую, 6, на исторический факультет БГУ. Здесь в 1906 году частными предпринимателями Зубакиным и Фальковичем в доме Подвального была открыта минская частная полноправная мужская гимназия. Правда, юная элита тогда приходила по адресу Магазинная, 32. Позволить себе обучение в гимназии могла только золотая молодежь, ведь цена знаниям была очень высока на то время: 150 рублей в год.

В 1913 году в гимназии Зубакина и Фальковича было уже около 480 учеников. А вот спустя год на месте школьных парт появились кушетки для раненых: с началом Первой мировой войны здесь разместился военный госпиталь. Занятия проходили во вторую смену, в стенах бывшей женской правительственной гимназии. А вот с началом становления БССР былая гимназия меняет статус на четвертую школу второй ступени. Но на этом реорганизация не заканчивается.

Галина Черник, заместитель директора по учебной работе СШ №4 Минска:

Было разделение в 1920 году на первую и вторую ступень, вот с этой первой четвертой школы выделяется школа 70 первой ступени и школа №4 остается уже второй ступени. Затем наша школа становится семилетней. С 1925 по 1934 год она располагалась на улице Советской, 93, в самом центре города Минска.

Интересно, что в здании былой гимназии Зубаткина и Фальковича в это же время появляются ученики другого ранга: здесь разместился политехникум, а в 1930 годах и вовсе возродился культурный дух: Магазинную, 32 знали как государственную картинную галерею.

В 1934 году средней школе №4 было присвоено почетное имя Сергея Мироновича Кирова, а спустя 2 года восторжествовала историческая справедливость: столичная «четверка» переезжает практически на место своего рождения, Красноармейскую, 11. Школа была воссоздана по проекту архитектора Герасима Якушко и отчасти напоминала бывшую библиотеку-ленинку, которая также располагалась в нескольких шагах от нее.

Галина Черник, заместитель директора по учебной работе СШ №4 Минска:

В 1936 году школа была построена, но построена только сегодняшняя часть школы, что мы называем центральной частью нашей школы. Затем в годы Великой Отечественной войны наша школа была полностью разрушена, и на фотографиях можно видеть, что были только стены. Буквально за 2 года школа была восстановлена, и уже в 1947 году она приняла первых ребят в послевоенные годы. В 1979 году была реконструкция школы, появляется вторая часть нашей школы, ну, конечно, это большой плюс, потому что увеличилось число кабинетов, мы смогли принять большее количество деток.

После удачного ремонта школьная жизнь зазвучала еще громче. С 1979 года столичная «четверка» обрела музыкальный уклон. Дети пели хором вместе с преподавателями филармонии, а классы напоминали настоящие оркестры. Сегодня ученики продолжают приобщаться к прекрасному на факультативных занятиях.

Татьяна Ефимовна Сивчик закончила четвертую школу в 1970 году и вернулась в родную alma mater учителем истории. Школьный альбом, как дежавю: вмиг проходят кадры школьной жизни.

Татьяна Сивчик, учитель истории СШ №4 Минска:

Какое было чувство? Щемящее, безусловно, потому что вспоминались старые коридоры, там, где учительская, там когда-то был наш класс, классы были большими, то есть по 31 человеку в классе, по 32 человека. Все ходили в школьной форме. Это мне очень нравилось, хотя, конечно, надо было все время менять воротнички, гладиться. Но зато было красиво, вот это мне очень нравилось.

Внешний фасад школы сохранился в идеальном состоянии. Интересна полукруглая библиотека, которая располагается прямо в стенах уникального колонного портика. Высокие потолки и окна, старинный паркет, лазурная глубина эксклюзивных витражей, которые превращают кабинеты в настоящую галерею. Все это хранит дух времени. Главный же артефакт в интерьере самой старой школы Минска – безусловно, мраморная лестница. Каждая трещина здесь – отсчет десятилетий, а отреставрировать – все равно, что лишить школу главного ретро-свидетеля. А вот предмета гордости бывших активистов-кировцев сегодня в школе уже не найти.

Галина Черник, заместитель директора по учебной работе СШ №4 Минска:

В фойе школы находился двухметровый бюст Сергея Мироновича Кирова. На тот момент это также было фойе, и каждый, кто входил в школу, сразу видел этот бюст. Кроме того, такой же бюст находился в актовом зале школы. Школа носила имя Сергея Мироновича Кирова до конца 1980 годов.

Есть у столичного долгожителя и своя кинолетопись. Фильмы, снятые еще на 16-миллиметровую кинопленку в начале 1980 годов, сегодня составляют богатый архив. В каждом кабинете транслируются тематические видео-уроки, создаются авторские фильмы и передачи. Такое интерактивное общение стало возможным благодаря бывшему мэру Минска Михаилу Павлову, который решил сохранить необычную традицию в школе.

Евгений Николаевич Мелковский держит руку на пульсе школьного телецентра с самого начала. Он воспитал немало талантливых журналистов, режиссеров и актеров.

Символично, что в школе с вековой историей сегодня можно окунуться в быт своих прадедов. Музей «Белорусская хатка» гостеприимно встречает своих гостей не только на экскурсиях, но и на обрядовых праздниках, традиционных гостиных и традиционных встречах с ветеранами.

Галина Черник, заместитель директора по учебной работе СШ №4 Минска:

Все, что вы здесь видите, все эти экспонаты, все это собрано руками наших детей, наших учителей и наших родителей. Здесь предметы со всей Республики Беларусь. Здесь все, что вы видите, соткано руками бабушек наших учащихся, либо родителей, либо прабабушек. Здесь все сделано с такой любовью, сюда вложена душа.

Заслуженные преподаватели, вековые традиции и новаторский опыт. Репутация средней школы №4 известна далеко за пределами нашей страны.

Среди ее выпускников немало известных персон. Актеры Олег Янковский, Александр Богомирский и Алла Горцева, председатель Совета Национального собрания Беларуси Анатолий Николаевич Рубинов и многие другие.

Татьяна Сивчик, учитель истории СШ №4 Минска:

Все время приходят новые дети, новые поколения. Что самое интересное, ведешь урок – «А вы знаете, вы моего папу учили. А мы тоже сюда своих детей приведем». То есть, наверное, этим и жива школа: ее учениками, ее традициями, ее прошлым и ее настоящим.

Удивительный факт: современные историки вовсе не останавливаются на отметке «100» и предполагают, что возраст школы 300 лет, а история «четверки» уходит своими корнями в мужскую гимназию 1803 года, и даже былой иезуитской школы конца 17 века. Но, как говорится, это уже совсем другой сюжет.