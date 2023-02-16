Почему белорусских экскурсоводов так любят туристы? Рассказал специалист

Чистые улицы, уникальная архитектура, достопримечательности, качественные товары, доступные цены, множество развлечений, вкусная еда, при этом сходство с европейским городом – все это любой турист расскажет о Минске. Но для нас этого уже мало. Туристические фишки уже есть, будет еще больше. Это обсудили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Достаточно ли у нас квалифицированных специалистов, которые действительно смогут показать туристу город так, чтобы ему захотелось сюда возвращаться? Как это сделать?

Сергей Бусько, экскурсовод, председатель РОО «Белорусское общество экскурсоводов и гидов-переводчиков»:

Мы обеспечиваем все потребности и запросы. Экскурсоводов в городе для большей части зон достаточно. Екатерина Забенько:

Вы их в основном знаете. Действительно ли все такого же уровня, как у вас? Вас очень любят туристы. Сергей Бусько:

Белорусская школа экскурсоводов – одна из лучших в регионе. Мы действительно хорошая школа экскурсоводов. У них у всех свои авторские продукты. И на запросы мы отвечаем на любые. Хотите гастрономический тур? Без проблем. Закулисье оперного театра? Пожалуйста. Мы обеспечиваем тот запрос, который поступает. Инфоцентр в этом плане нам активно помогает, продвигая экскурсоводов и помогая взаимодействовать с туристами. Продвижение экскурсоводов в интернете тоже сегодня на очень хорошем уровне. Большинство выходит на российский рынок целенаправленно. Если вы откроете любой российский портал по поиску экскурсоводов, белорусские представлены там мощно.

Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии:

Белорусская экскурсионная индустрия сопоставима с питерской. И они вкупе являются, на мое субъективное мнение, лучшими на постсоветском пространстве. Но чтобы быть настолько хорошим экскурсоводом, нужно талант иметь. Не каждый может этому научиться. Людей надо любить, уметь быть обаятельным, очаровательным в моменте, несмотря на любую погоду, которую мы не можем контролировать. Это определенный дар, который можно огранить с помощью технологий, но на тысячу гидов тысячи таких не будет. Но систему, академичность и наш подход вместе с Санкт-Петербургом на всем постсоветском пространстве мы считаем (и наши коллеги в других странах) лучшими. Сергей Бусько:

В январе в -20 °C, покрывшись инеем, наши экскурсоводы строго по маршруту мимо ратуши ведут туристов, которые стремятся. Екатерина Забенько:

Причем я знаю, что такое разговаривать в -20 °C. Я работаю журналистом, на улице говорить в это время практически невозможно, а вам приходится.