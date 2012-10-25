Посетители Лидского замка отныне могут испытать на себе ужасы камеры пыток

Новости Беларуси. Необычную анимационную программу разработали в Беларуси. Посетителям Лидского замка предлагают побывать в камере пыток. Экскурсия начинается у одной из башен замка, затем они спускаются в подземное помещение, где посетителей ожидает знакомство со специфическими экспонатами: «скрипкой сплетницы», креслом для допроса, «кошачьей лапой» и знаменитым «испанским сапожком».

А тем временем актеры, облаченные в костюмы узников, нагнетают у посетителей ощущение страха. Для особого колорита в подземелье неожиданно появится скелет. Всего в камере пыток почти полсотни средневековых экспонатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.