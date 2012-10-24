Легенды Лошицкого парка в Минске

Первое упоминание о живописном имении Лошица встречается уже в 16 веке. Оно славилось плодородной землей, отборными лугами и красивой резиденцией. Его владельцами в разное время были представители знатных белорусских родов. Последним хозяином имения стал Евстафий Любанский.

С ним как раз и связан двадцатилетний период рассвета усадьбы. Благодаря его прогрессивному мышлению и талантливому управлению Лошица превратилась в одно из лучших губернских хозяйств. Любанский полностью перекроил имение до неузнаваемости, реконструировал графское поместье в стиле русского модерна, наполнил парк ароматом экзотических растений.

Благодаря предприимчивому хозяину Любанскому Лошицкое поместье становится образцом среди династийных построек Минской губернии начала 20 века.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории Минска:

Каждое помещение он отделал по индивидуальным чертежам, они были по-разному расписаны. Он строит при въезде на усадьбу дом сторожа, по пейзажному типу закладывает парк, причем он завозит ряд экзотических деревьев из других стран, и очень много деревьев и из Канады, и из северных штатов Америки. И, что удивительно, маньчжурские орехи, абрикосы и магнолии привезены из китайской провинции Маньчжурия.

По инициативе Любанского в 1895 году в парковом ансамбле Лошицкой усадьбы появляется деревянный флигель. Историки доказали, что его возвели на месте былого господского дома. Постройка предназначалась для хозяйственных нужд. Среди новоселов – ткачи, повары и бондари. Архитектурный наряд флигеля украшался резными карнизами, и каждая из трех частей флигеля имела свое назначение и особых жителей.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории Минска:

Самая высокая – дозорная башня, функция которой наблюдение за пожарами, чтобы, в случае чего, вовремя принимать меры, спасать имение. Вторая часть – двухэтажная. Это место, где располагался управляющий, и здесь же работали ремесленники. И самая низкая, одноэтажная часть - для прислуги, причем это центральное помещение и занимало кухню для того, чтобы запахи приготовления еды не отвлекали жителей усадебного дома.

К деревянному усадебному дому присоединилась каменная пристройка. При Любанском в усадьбе появилась винокурня с водяной мельницей. Вторую, двенадцатиколесную мельницу, построили около Свислочи с обратной стороны усадьбы. До наших дней дошла лишь малая часть некогда огромного хозяйства.

В 1925 году на территории усадьбы разместился филиал Института растеневодства, а в исторических зданиях располагалась администрация.

Душой имения была любимая жена Любанского – Ядвига. Правда, не все было гладко в их семейной жизни. Народная молва говорила, что она воспылала страстью к неизвестному молодому человеку. Когда все раскрылось, то, не пережив позора, Ядвига утопилась в реке.

По легенде, в старинной каплице, усыпальнице многих поколений владельцев имения, на цепях висел хрустальный гроб с телом Ядвиги. Любанский так и не смирился со смертью жены и вскоре уехал на Кавказ. Это было начало упадка некогда пышущего имения.

Из-за протекавшей кровли сгнил сруб, и его вынуждены были полностью поменять. При этом бревна клали по старинной технологии.

Вообще, в усадьбе не было новоделов: каждый камешек остался на своем историческом месте. Более 20 лет интерьеры здания изучала целая группа художников.

Наталья Боронец, главный архитектор проекта реконструкции Лошицкой усадьбы:

Они вскрывали каждый слой и по слоям фиксировали художественное решение.

Сегодня усадьба возвратилась к жизни. За образец взят облик дома XVIII – XIX веков.

В здании былого флигеля открыли музей, чтобы посетители могли окунуться в жизнь минчан прошлого. Почти за 120 лет постройка сохранилась практически в идеальном состоянии. Уникальная паркетная кладка из клинкерного специально обожженного кирпича, лестницы из корабельной сосны и старые изразцовые печи – все это украшает интерьер Лошицкого долгожителя.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории Минска:

Часть дома, где жила прислуга, на господскую половину отделялась входом. Чтобы слуги, выходя из своей территории на господскую, кланялись, вход был полтора метра в высоту.

В середине 90 годов после ремонта его увеличили до 1 метра 70 сантиметров, чтобы можно было как-то проходить современным людям.

«Колесо времени» - так называется действующая экспозиция Музея истории Минска, которую музей запускал совместно с коллекционером Сергеем Шило и его уникальной частной коллекцией предметов быта минчан прошлого столетия: от утюгов с портретами Льва Толстого до раритетных коллекций швейных машин и патефонов.

Приобщаться к материальной культуре прошлого здесь особенно приятно, ведь от одежды до посуды и транспорта – все наши предки делали вручную. Кроме того, выставка построена так, как располагались когда-то помещения во флигеле: кухня, сени, зала для ткачей и ремесленников.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории Минска:

В экспозиции, посвященной ткачеству, отдельное место занимают швейные машинки. Интересны машинки тем, что они двух видов: горизонтального устройства строчки и вертикального.