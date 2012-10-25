Новости Беларуси. На Августовском канале будет проводиться электронный подсчет туристов. Специальная аппаратура приобретена в рамках проекта «Программы добрососедства Польша – Беларусь – Украина» и будет установлена в ближайшее время.

Счетчики появятся на двух самых оживленных точках канала: шлюзах Домбровка и Немново и зафиксируют пересечение зоны людьми в обоих направлениях. Информация о том, в какие дни и в какое время туристические объекты наиболее востребованы, будет интересна частному бизнесу, потенциальным инвесторам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.