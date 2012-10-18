Купола первого минского цирка на Площади Свободы были выше церковных

Теперь окунуться в цифровую феерию прошлого столетия можно не только на черно-белых лентах с Чарли Чаплином. Оригинальные документы, афиши, фотографии, которые кочевали более 40 лет по городским архивам, удалось объединить в первом музее Белгосцирка.

Все это хранит в себе историю минского цирка на протяжении 3-х веков. Так, прошение братьев Никитиных минскому губернатору Чаплинскому 1884 года переносит нас на Соборную площадь, ныне Площадь Свободы. Именно здесь по инициативе отцов российского цирка, семьи Никитиных, недалеко от ратуши было решено возвести 1-й в Беларуси стационарный деревянный цирк на 800 мест. Однако воздушные пляски и забавные пантомимы здесь показывали недолго.

Анастасия Туманова, воздушная гимнастка, экскурсовод музея Белгосцирка:

Купол цирка возвышался над крестами церквей, которые его окружали, и духовенство, и прихожане были против этого. Поэтому пришлось перенести. Перенесли в ныне Троицкое предместье, раньше оно называлось Троицкая гора. На перекрестке, где сейчас стоит 2-я городская больница, стоял цирк.

В начале прошлого века площадку для цирка выбрали весьма удачную: по соседству с летним театром и велотреком. Передвижную палатку шапито установили в живописном губернаторском саду, ныне это парк Горького. Полустационарное здание цирка находилось тогда на месте памятнику современному хозяину парка.

Афиши начала 20 века пестрили именами иностранных артистов: Танти, Феррони, Труцци – созвездия цирковых династий того времени. Среди русских фаворитов публики – знаменитый танцор на канатах Федор Молодцов, акробаты Соболевские, эксцентричный дуэт клоунов Бим и Бом, бенефисы семейства Никитиных, Дуровых, Лавровых. Акробатические пирамидки, воздушные пируэты, смешные миниатюры или вовсе цыганский табор.

Столичная публика выбирала зрелище себе по вкусу, а главное - по весьма доступной цене. На одной афиш 1893 года можно увидеть надпись: «Плата по желанию публики». А славянская душа – щедрая.

Так, на пересечении Подгорной и Игуменского тракта, современных улиц Карла Маркса и Свердлова, в 1890-х выступал французский цирк Хука. А в 1901 году на месте современного Михайловского сквера можно было увидеть деревянный цирк.

Анастасия Туманова, воздушная гимнастка, экскурсовод музея Белгосцирка:

Существовала здоровая хорошая конкуренция. Одни придумали французскую борьбу: выходили наши атлеты, выходили иностранные – то есть, зазывая публику, боролись между собой.

В 1930 году цирк в городском саду реконструировали и построили на его базе шапито на 1200 мест, который переезжает на место входа в современный парк Горького. Здесь эпицентр развлечений просуществует вплоть до начала войны. А после ее окончания в 1946 году цирк возведут на этом же месте. И все благодаря его крестному отцу: директору Борису Ефимовичу Кабищеру.

Анастасия Туманова, воздушная гимнастка, экскурсовод музея Белгосцирка:

Очередная премьера должна была состояться 22 июня 1941 года. Все билеты были раскуплены. Премьеру дали, и в ночь с 23-го на 24-е была бомбардировка Минска, и в здание цирка попадает одна из бомб. Здание горело, часть животных погибла, часть удалось спасти. Артисты выбегали из своих вагончиков, морских лювов гнали к реке Свислочь, чтоб хотя бы в приблизительных условиях животные попытались выжить. Но они не хотели идти и возвращались обратно к горящему цирку. С помощью сетки их все-таки удалось замотать, выпустить в реку, и, до нас дошли слухи, что через некоторое время наши животные доплыли до Днепра. Директор эвакуировал цирк в Омск в Сибирь. Всю войну мы давали там спектаклю без перерыва.

Знаменитый паровозик Владимира Дурова, пассажирами которого стали забавные животные, минские зрители воспринимают на «ура». Представление 1954 года проходит в восстановленном после войны шапито. Именно в этом году было принято решение построить первый стационарный зимний цирк в СССР. За героические заслуги в войне из 20-ти городов-претендентов эта роль выпала Минску. Из всех проектов предпочли белоснежную ротонду в духе классицизма архитектора Владимира Жукова.

30 октября началось возведение нового цирка на 1668 мест на пересечении проспекта Сталина и улицы Якуба Колоса – это современные Проспект Независимости и улица Янки Купалы. Главным прорабом стал Борис Кабищер, который всю прибыль за представления в парке Горького направлял на сооружение нового цирка. В конце 1958 года настоящий многоколонный дворец украсил главную магистраль города. 11 февраля 1959 года в цирке собрались восторженные зрители.

Интересную деталь можно увидеть в архитектурном убранстве нового цирка: на куполе пока еще нет мемориального фонтана. Его достроят чуть позже.

Первая цирковая программа называлась «Цирковой белорусский коллектив».

Анастасия Туманова, воздушная гимнастка, экскурсовод музея Белгосцирка:

Программы тогда были тематические: «Партизанская баллада», «Добрый день, Минск!», «Будьте здоровы!».

С тех пор в минском цирке побывало немало талантливых гастролеров. Портретная галерея в музее – как настоящее родословное древо. Запашные, Тугановы, Половневы, Соколовы, клоун Карандаш...

Есть у цирка и свои талисманы. Дело в том, что у гастролирующих труп есть традиция: дарить клоунов. Сегодня более 1000 символических фигурок прописались на полках музея.