Попасть на альтернативную экскурсию по Минску можно с 18 октября

В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» координатор проекта «Альтернативная экскурсия по Минску» Максим Кульша.

Расскажите немного о проекте? Как идея возникла?

Максим Кульша, координатор проекта «Альтернативная экскурсия по Минску»:

Идея появилась в группе в социальной сети совместно с нашими пользователями. Возникла идея раскрытия потенциала Минска с туристической точки зрения, но не хотелось бы рассматривать традиционные места обитания туристов. Мы эту идею подхватили и получилась такая экскурсия. Прогулка по заброшенным зданиям, домам с приведениями, посещение необычных скульптур, о которых мало кто знает.

На какую аудиторию рассчитан этот проект?

Максим Кульша:

Мы предполагаем, что это будет молодежь, студенты, гости столицы. Конечно, могут участвовать люди от 3 до 99 лет.

Как отбирались объекты для экскурсии?

Максим Кульша:

Вот, например, улица Железнодорожная, все это здание видят, но так как там проходит мост – никто не останавливается и не рассматривает эту неоготическую водонапорную башню из красного кирпича, построенную в начале XX века.

Какие будут еще фишки?

Максим Кульша:

Мамонты из камня, пенопластовый зоопарк в одном из двориков Минска, прогулка по заброшенному водному дворцу и даже миниатюрная Эйфелева башня.

Экскурсии начнутся 18 октября.

Сколько будет стоить входной билет?

Максим Кульша:

Нужно будет получить проездной билет. Для этого в автобус необходимо принести какую-нибудь прикольную вещь и получить свой проездной.