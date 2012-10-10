Деревня Дедино (Витебская область): здесь течет целебный источник, помогающий от болезней глаз и кожи

Деревня Дедино находится в Миорском районе Витебской области. Бывшее Великое Княжество Литовское, а сегодня – Республика Беларусь. Эта деревня сейчас называется Малое Дедино, а есть еще дальше Большое Дедино, а когда-то здесь были еще Дединка и Осада Дедино. «Дедино» - это старобелорусское слово, и значение его – «дедовское владение», «дедовское наследие».

Впервые в летописи Дедино встречается в 16 веке, первое упоминание в 1517 году. Ну а в 1550 году деревушка Дедино уже обозначено как село, как центр войтовства Браславской волости и того же повета.

Где-то в конце 17-го - начале 18-го столетия Дедино попадает в руки знаменитого рода Рудоминов. Как Дедино к ним попало, неизвестно. Род Рудоминов был славным белорусским родом. В этом роду были и торговцы, и дипломаты, и военные, и даже литературный талант имели. Например, Ян Янович Рудомин участвовал в Хотинской битве с турками, и после описал эту битву в стихотворной форме. А Андрей Рудомин в начале 17 века уехал в Китай и написал множество религиозных произведений на китайском языке. А в начале 18 века Юзеф Станислав Рудомин был ректором Минского иезуитского коллегиума и писал пьесы. Вот такому талантливому роду когда-то принадлежала деревня Дедино.

В 1-й половине 17 века Софья Рудомин вышла замуж за Петра Агинского, и в приданое Петр получает деревню Дедино. И сразу же Петр Агинский решает продать Дедино, и покупатель - Себастьян Мирский, которому он и продает деревню в 1647 году. В 1751 году Николай Рудомин снова выкупает Дедино, но через 17 лет Рудомины продают деревню Яну Рудницкому, ротмистру ВКЛ, после чего Дедино становится родовым гнездом Рудницких.

В Дедино протекает источник, который, по легенде, появился еще в то время, когда по земле ходила Матерь Божья, и вода в источнике – ее слезы. Говорят, этот источник лечебный, и помогает от болезней глаз и кожи.

Позже сын Рудницкого, Александр Рудницкий, поженившись, решает построить на месте родового гнезда дворец. Строительство началось в 1810 году, закончилось спустя 10 лет. Дворец перешел по наследству сперва сыну Александра, Александру, затем Зигмунду Рудницкому.

В 1930-х годах Зигмунду приходится продать дворец, и он становится собственностью Вишневецких. Но в 1939 году своячнице Зигмунда Рудницкого, Алене Яблонской, удается выкупить дворец у Вишневецких. Но она не отдала его Зигмунду, а подарила Винницкому университету.

Но в 1939 году началась Вторая Мировая война. Зигмунд Рудницкий в это время возвращается во дворец, и немцы назначают его старостой, но относясь к людям с добротой, приказы немцев Зигмунд не выполнял, за что сначала получил немецкий приказ выкопать себе могилу, а затем был расстрелян. Где находится могила Зигмунда Рудницкого, к сожалению, неизвестно. Но напротив дворца находилась когда-то могила его матери, Марии Рудницкой, которая была раскопана чернокопателями. А могильная плита, сброшенная ими вниз, лежит и по сегодняшний день.

После 2-й Мировой войны во дворце разместился центр колхоза «Ленинский путь».

Деревушка Дедино знаменита также и тем, что она родила на свет знаменитого ксендза бискупа Чеслава Винсентович Сиповича.