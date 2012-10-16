«Антикафе» в Минске: мастер-классы, дружеские беседы, новые знакомые и никакой платы за еду

«Антикафе» - альтернатива деловым кафе, предназначенная для дружеских встреч и бесед, а у ж никак не для бизнес-встреч. Здесь нет ни традиционного меню, ни официантов, а траты на еду не являются обязательной составляющей. В «антикафе» посетителям бесплатно предлагают чай, кофе и сладости, а пищу посытнее, при желании, можно принести с собой. Единственное, что продается здесь - время, проведенное в кафе.

Такой альтернативный вариант кафе зародился совсем недавно в России и уже успел завоевать признание у наших соседей. Недавно «антикафе» открылось и в Минске, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Екатерина Воробей, хозяйка «антикафе»:

Нам хотелось сделать настоящий дом - теплый, уютный, позитивный. У нас свободное пространство для знакомств, обмена знаниями, хорошего времяпрепровождения. У нас проходят либо мастер-классы, либо девушки сами делятся секретами приготовления чая из наших белорусских травок или по восточному рецепту.

Здесь чувствуешь себя как дома. Можно даже мебель переставлять так, как тебе хочется! Необычные дизайнерские решения помогают создать уютную атмосферу.