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В Эрмитаже вместо экскурсий проводят квесты

16 октября 2012 12:33
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О необычном способе провести время в Эрмитаже стало известно из социальных сетей. Зарегистрировав команду, организаторами было сообщено, к кому и когда нужно подойти, чтобы получить задания, которые будут выполнять команды. Кстати, в команде от 2 до 5 человек.  Итак, есть 3 часа для выполнения заданий. В помощь только карта Эрмитажа, работники музея, терминал и на крайний случай – подсказка организаторов.

Корреспондент программы «Утро. Студия хорошего настроения» попробовала отыскать ответы на каверзные вопросы организаторов необычной игры.

# Туризм # Развлечения

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