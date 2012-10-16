В Эрмитаже вместо экскурсий проводят квесты

О необычном способе провести время в Эрмитаже стало известно из социальных сетей. Зарегистрировав команду, организаторами было сообщено, к кому и когда нужно подойти, чтобы получить задания, которые будут выполнять команды. Кстати, в команде от 2 до 5 человек. Итак, есть 3 часа для выполнения заданий. В помощь только карта Эрмитажа, работники музея, терминал и на крайний случай – подсказка организаторов.

Корреспондент программы «Утро. Студия хорошего настроения» попробовала отыскать ответы на каверзные вопросы организаторов необычной игры.