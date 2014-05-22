Полезен ли туристический автобус, курсирующий по Минску, иностранным гостям?

Новости Минска. Эти ярко-красные автобусы – неизменный атрибут каждой европейской столицы. Они разъезжают по улицам и проспектам более ста городов мира, и такой сити-тур обязательно входит в планы каждого туриста! Такой двухэтажный кабриолет есть и у нас. В Минске.

Во время экскурсии туристы знакомятся с самыми известными и значимыми достопримечательностями нашего города. Двухчасовая поездка, поверьте, будет интересна не только иностранцу, но и коренным белорусам! Она поможет ещё глубже окунуться в историю одного из красивейших городов нашей республики.

За 2 часа автобус успевает познакомить туриста с каждым уголком Минска – от Привокзальной площади до Национальной библиотеки.

Автобус оборудован лингвосистемой, которая позволяет слушать экскурсию в наушниках. Восьмой канал предназначен для детей. Маленькие путешественники могут переключиться и послушать детские песни.

Кстати, туристы получат информацию не только об известных зданиях и памятниках города, но и о таких прославленных деятелях Беларуси как Франциск Скорина, Язэп Дроздович, Максим Богданович, Феликс Дзержинский и многих других, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

