Чемпионат мира по хоккею в Минске. Сколько на турнир приехало болельщиков, съедено шашлыка и выпито пива?

С каждым днем чемпионата растет накал страстей, а хоккей в эти дни находит новых поклонников, даже тех, кто еще совсем недавно был к нему равнодушен. На улицах слышны иностранные языки. Сколько приехало к нам болельщиков, подсчитать пока сложно.

В Студенческой деревне зарегистрировалось около 4 тысяч фанатов. За неделю соревнований здесь разместились более 7 тысяч человек.

Многие продлевают время проживания в фан-деревне, говорят, не хочется уезжать.

95% мест здесь забронировали русскоговорящие болельщики. Но полтысячи не знают русского. У них не возникает сложностей, потому что весь персонал владеет английским.

Как оказалось, для знакомства и дружбы не обязательно говорить на одном языке. Здесь болельщики общаются, собираются на просмотры и обсуждение матчей, посещают кафе, отправляются на экскурсии.

После переживаний на матчах силы восстанавливают в зонах гостеприимства. Их три. И одновременно отдохнуть в них могут около 4 000 человек. Одна из них разместилась возле Дворца спорта, другая – в Студенческой деревне, и еще одна – возле Минского ледового дворца спорта.

За неделю чемпионата здесь продано 10 тонн шашлыка, более 25 тонн колбасок и куриных крылышек.

По вкусу пришлось и белорусское пиво. Его реализовано около 140 тысяч литров. Большинство гостей осталось довольными.

Латвийский болельщик:

Впечатления первые уже с границы – пропускной режим. Мы буквально за 40 минут, ничего не делая. Это очень хорошо. Реально понравилось.

Счет 0-0. Это о выкуренных сигаретах на чемпионате. Он объявлен зоной свободной от табака. Курить нельзя в местах, где проводят соревнования и где живут болельщики. И даже в зонах гостеприимства послаблений нет.

Белорусская еда не просто устраивает гостей, она их удивляет. Особенно традиционные драники. Хотя и к выпечке никто не остается равнодушным.

Болельщики говорят, что дома будут следить за фигурой. А в Беларуси нужно отдыхать.

Российский болельщик:

Драники, лисички – это самая лучшая комбинация. Если человек приехал и не попробовал, то зачем он ехал?

Все без исключения в восторге от белорусской столицы. Замечают и улыбки, и готовность всегда прийти на помощь. Даже при незнании иностранного языка белорусы хоть «на жестах», но помогают иностранцам, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Российский болельщик:

Нас очень здорово встретили на вокзале, показали адрес, куда нам идти. И затем мы начали наслаждаться самим хоккеем.

Но основная «фан-жизнь» разворачивается на объектах, где идут соревнования. Гости оценили по достоинству и «Минск-Арену», и «Чижовка-Арену». Все отмечают высокий уровень организации. И уникальность, монументальность строений.

Латвийский болельщик:

Я езжу с 2005 года на все чемпионаты мира. Летал и в Канаду. Но в последние годы в Стокгольме, в Хельсинки не был хоккейный праздник. Не понятно, куда мы приезжали. Там вообще ничего не чувствовалось. Здесь реально видно, что люди готовились, разные сувениры делали. Красиво, город разукрашен. Это реально хоккейный праздник.

Самые посещаемые игры у болельщиков – матчи сборной Беларуси. На переполненных трибунах – эйфория. Фанаты готовятся к матчам заранее: скупают флаги, разрисовывают лица, заряжаются хорошим настроением.

Праздник не заканчивается и за полночь. Даже дождливая погода для болельщиков не помеха. В зоне гостеприимства выступают артисты, у сцены танцуют и горожане, и иностранцы. Таким минчане свой город еще не видели. А гостям он понравился настолько, что многие обещают обязательно вернуться.