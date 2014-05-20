Новости Минска. Вы так привыкли к облику города в современном ритме жизни, что при фразе «Минск глазами минчанина» вам в голову сразу же приходит, что ничего нового вы не услышите?

Спешим вас разубедить и предлагаем прогуляться по Минску с самым ярким телеведущим Минска, да что уж там, - необъятной родины, Антоном Мартыненко. Коренной минчанин, который родился в Харькове, с удовольствием поделился с нами дорогими сердцу местами в столице, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Антон Мартыненко, телеведущий:

Минск - самый красивый, самый любимый, самый добрый, самый зеленый, вот, мы сейчас находимся, наверное, на самом красивом месте Минска: вид с улицы Коммунистической на нашу главную речную артерию Свислочь. И вот сейчас, весной, самое лучшее время, чтобы понять, каким должен быть Минск: вот таким красивым и зеленым.

Когда приезжие говорят о Минске, часто употребляют словосочетание «советская архитектура». Я вот никогда не считал, что это что-то негативное. В Советское время были очень правильные архитекторы, и Минску с ними очень повезло. Например, Свислочь позади меня. Очень умные люди решили, что водная артерия, которая пересекает центр Минска, должна со всех сторон быть окружена парками, и высадили парки. Если проследить движение Свислочи до Немиги, там тоже везде парки. По-моему, очень правильное решение. Город и должен быть таким.

А это, наверное, самая красивая улица Минска, улица Коммунистическая. Она идет параллельно реке Свислочь. Эту улицу в свое время прославили такие люди как Ч, Брежнев, Карл Маркс. Они все были коммунистами. Я, кстати, тоже имею отношение к этой улице, по правую руку от меня находится минский ЗАГС, где год назад я сделал самое правильное в своей жизни решение. Все-таки, правильное.

Кстати, есть легенда: если продолжить телевизионную вышку ввысь по прямой, то она пройдет всего лишь в трехстах километрах от спутника Марса Фобоса, что еще раз говорит о том, что иногда и наши инженеры на СТВ тоже немного промахиваются.

Конечная точка улицы Коммунистической и нашего маршрута - Дом съезда РСДРП. Когда-то партия коммунистов именно в Минске решила впервые собраться. Если бы они так не решили, да разве бы я сейчас здесь шел? Вот то-то!