Фотоконкурс «Я познаю Беларусь»: кто посетит 566 достопримечательностей, тот и выиграет

27 сентября отмечался День туризма. И в гостях программы «Утро» на СТВ яркий представитель туризма в Беларуси, ведущий специалист отдела качества национального агентства по туризму Александр Гульшин. Александр рассказал о конкурсе «Я познаю Беларусь».

И каждый желающий мог поучаствовать, да?

Александр Гульшин, ведущий специалист отдела качества национального агентства по туризму:

Каждый желающий мог поучаствовать в номинации для физических лиц. Она у нас представлена одна из восьми. Все остальные номинации для юридических лиц. А все желающие могли отправлять свои фотографии в рамках номинации «Я познаю Беларусь» на емайл konkurs@belarustourism.by.

А вот расскажите поподробнее, а по каким критериям вы будете выбирать победителя?

Александр Гульшин:

В первую очередь, это критерий количества: чем больше человек сфотографировал на фоне объектов предоставленных в перечне, который у нас расположен на сайте, тем лучше. И мы будем оценивать этого туриста, как наиболее активного.

Это хорошо, что активный. А качество фотографий, экспозицию будете рассматривать?

Александр Гульшин:

Если вы будете отображены на фоне того объекта, который будет представлен в перечне, то, в целом, и эти фотографии тоже будут рассмотрены экспертным жюри. Однако было бы приятно, если бы нам присылали фотографии хорошего качества, чтобы можно было рассмотреть какие-то более интересные подробности.

Александр, получается, чтобы победить в этом конкурсе, надо ездить как можно больше и фотографировать себя на фоне всех белорусских достопримечательностей?

Александр Гульшин:

И не только. Вы можете себя фотографировать. Кто-то может вас фотографировать. В первую очередь – это активность.

А достопримечательности обязательно ли должны быть официальными?

Александр Гульшин:

Да. Этот список у нас представлен на сайте, там 566 объектов. На самом деле, это большое количество. Но в первую очередь, там костелы и замки. То наследие, которое у нас есть. Историческое, в первую очередь, а не какие-то новые, насчет которых уже возникают вопросы об их последующем использовании и их ценности.

То есть, если развернется настоящее сражение, победит человек, у которого будет 566 фотографий рядом с белорусскими достопримечательностями?

Александр Гульшин:

Фактически так, да.

Хорошо, а фотографии должны быть современные или, например, я мог фотографию из детства прислать?

Александр Гульшин:

Фотографии должны быть за последний год не ранее 27 сентября 2012 года.

Но конкурс «Я познаю Беларусь» достаточно интересный. Я понимаю, там сражаются еще и какие-то юридические лица. Что это значит?

Александр Гульшин:

Это остальные 7 номинаций. Например, такие как «За развитие въездного и внутреннего туризма», «Лучшая агроусадьба Беларуси». Там уже не по фотографиям оценивается, а по другим критериям, они, опять же, указаны в номинациях на сайте. И каждый специалист отвечает в агентстве за конкретную номинацию.

Тот человек, который сделает максимальное количество фотографий со всеми белорусскими достопримечательностями, что он получит?

Александр Гульшин:

Хорошей традицией стало: как приз – это поездка в какой-либо заповедник или в какую-либо агроусадьбу.

За свой счет?

Александр Гульшин:

Нет, это предоставляет то место, куда, собственно, мы человека будет отправлять и направлять.

Давайте мы посмотрим с вами на фотографии, которые уже размещены на страничках в социальных сетях студии «Хорошее настроение». Благодаря Александру Гульшину, у нас есть фотографии тех людей, которые участвую в вашем конкурсе. Обратим внимание на плазму - это Брестская крепость и две милые девушки, которые уже хотят вдвоем поехать туда, куда вы их отправите.

Александр Гульшин:

Фактически, номинация для троих людей – для семьи.

Это солнечный остров «Кипр» и какая-то туристка?

Александр Гульшин:

Это уже всем известный меловой карьер – излюбленное место отдыха. Особенно летом.

Такая хорошая красивая фотография из Никольского монастыря. Но только вот монастырь видно...

Александр Гульшин:

Частично. Просто человек прислал фотографии и эта наиболее, как мне показалось, интересная по композиции. Другие, конечно же, есть и на более большом фоне. Но там сам участник гораздо меньше.

А вообще обязательно, чтобы весь объект помещался на фотографии?

Александр Гульшин:

Если он узнаваемый, то не обязательно. Конкретно здесь по каким-то факторам можно понять, что это тот объект, о котором всем известно.

Несвижский замок, я думаю, все узнали. Там побывали почти все белорусы.

Это город Барановичи.

Александр Гульшин:

Я точно могу сказать, потому что я родился в городе Барановичи. Это памятник паровозу напротив вокзала «Барановичи-Полесские». Можно заметить, что большое количество участников и причем совершенно разных возрастов.

Да, юная девочка находится рядом с часовней Паскевичей.

Насколько мне известно, сегодня в День туризма должны были наградить победителя. Но конкурс продлили.

Александр Гульшин, ведущий специалист отдела качества национального агентства по туризму:

Перенесли, да. Посовещавшись, мы решили, что большое количество юридических компаний не смогут отослать вовремя заявки, просто потому, что у них не было времени, и они закрывали летний сезон.

И как долго он длился?

Александр Гульшин:

Заявки принимались до 2 октября, включительно. А закрытие конкурса, насколько мне известно, будет на выставке, посвященной туризму на Белэкспо.

Какого числа состоится эта выставка?

Александр Гульшин:

23 – 24 октября. Выставка будет чуть больше, чем 2 дня, но конкретное объявление итогов будет проходить в эти дни, наверное.