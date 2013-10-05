Прямой эфир

Завершается тур по Беларуси представителей стран СНГ. Гости поделились впечатлениями о нашей стране

05 октября 2013 17:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новости Беларуси. Тур по Беларуси для представителей административно-территориальных единиц стран СНГ завершается. В нашу страну приехали чиновники и журналисты из Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Туркменистана и Украины. 
 
На протяжении пяти дней 30 участников тура побывали в Гродненской и Витебской областях, а также в Минске. За это время гости смогли ознакомиться с национальными традициями и культурой, а также инновационными и туристическими возможностями Беларуси. 
 
Примечательно, что визит проходит в год председательства нашей страны в СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Олег Шлык, председатель Постоянного комитета по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту (Россия):
У меня от поездки остались самые благоприятные, самые хорошие впечатления от общения с людьми, от того, что я увидел. Прекрасная, на мой взгляд, работа агропромышленного комплекса. Потому что мы видим на полях и техника работает, и поля вспаханы.
 
Андрей Пономарев, временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Брянской области (Россия):
Мне очень импонирует то, что вы так бережно относитесь к реликвиям, к святыням, что поддерживается то, что могло бы уже и не существовать. На руинах, на кусочках старых фундаметов восстанавливаются церкви.
# Туризм # СНГ # Олег Шлык # Андрей Пономарев # Постоянный комитет по законодательству # государственному строительству # местному самоуправлению и регламенту (Россия)

Другие новости рубрики

Все новости
Космонавты сделали уникальные фотографии городов планеты, в том числе и Минска
04 октября 2013 14:30

Космонавты сделали уникальные фотографии городов планеты, в том числе и Минска

Вадим Кармазин (Минспорта и туризма): «Около 100 усадеб в Беларуси готовы принять болельщиков, которых не устраивает город, в период Чемпионата мира»
04 октября 2013 14:02

Вадим Кармазин (Минспорта и туризма): «Около 100 усадеб в Беларуси готовы принять болельщиков, которых не устраивает город, в период Чемпионата мира»

Центр развития сельского предпринимательства «Комарово»: агротуризм мы начали с книжки!
03 октября 2013 18:27

Центр развития сельского предпринимательства «Комарово»: агротуризм мы начали с книжки!