Почему британские туристы рекомендуют друзьям хоть один раз в жизни побывать в Беларуси?

Мировые новости мы узнаем каждый день. А вот новости из Беларуси на экраны и в новостные ленты других стран попадают нечасто и, как правило, это связано с политикой. Поэтому для простых людей, приехавших из других стран, для туристов наша страна как открытие. В Лондоне на этой неделе Беларусь презентовала свои туристические возможности, хотя немало англичан хранит на домашних полочках сувениры из Беларуси.

Синди и Роджер, пусть уже и пенсионеры, но заядлые путешественники. Когда эти жители небольшого городка Вулвергемптон освоили популярные европейские маршруты, то принялись изучать нетрадиционные для англичан направления. Причем так получилось, что именно из Беларуси они привезли больше всего сувениров.

Роджер Эллис, житель города Вулвергемптон:

Я в Минске даже кожаный кошелек себе купил, которым пользуюсь уже более двух лет. Еще мы привезли много белорусских конфет, очень вкусных, надо отметить. Мне очень понравились белорусские магазины и рынки, и разнообразие товаров.

Роджер в прошлом – водитель автобуса, Синди работала медсестрой. В Беларуси они побывали дважды. И хотят еще.

Роджер Эллис, житель города Вулвергемптон:

Нам очень понравился Минск. Город показался таким современным.

Синди Эллис, житель города Вулвергемптон:

Я бы с удовольствием еще раз вернулась в Беларусь. Это такая красивая страна с очень гостеприимными людьми. Мне очень понравились озера, леса и их количество, нетронутая красота. Я уверена, что Беларусь очень привлекательна для экотуристов, а также для заядлых рыбаков из Великобритании.

Помимо столицы Роджер и Синди посетили Полоцк, Лепель, Браславские озера, Хатынь, Березинский заповедник. Однажды даже попали на белорусский семейный праздник – их друг отмечал 50-летие.

Синди Эллис, житель города Вулвергемптон:

Белорусы очень гостеприимные. Везде, где мы были, нас постоянно чем-то угощали. Еды было много и очень вкусной, все не запомнишь. Мне очень понравился борщ, грибной суп, белорусские отбивные и, конечно, драники. Здесь в Британии я ничего повторить не смогла, но с удовольствием еще раз попробовала бы все это в Беларуси.

Важное преимущество Беларуси, по словам бережливых британских пенсионеров, – это низкие цены на отдых. Синди и Роджер признаются, что потратили не очень много денег, но при этом почти ни в чем себе не отказывали.

Синди Эллис, житель города Вулвергемптон:

Я постоянно рассказываю своим друзьям про Беларусь, насколько доброжелательная эта страна. Я всем говорю, что именно эту страну нужно посетить хотя бы раз в жизни.

Роджер Эллис, житель города Вулвергемптон:

Мы много где были в Европе, летали даже в Австралию, но Беларусь ничем не уступает привычным для европейцев странам. Ваши города, природа, гостеприимство – все это просто замечательное.

Кстати, «Гостеприимство без границ» – именно такой девиз был выбран для стенда Беларуси на крупнейшей мировой туристической ярмарке.

«World Travel Market» – это одна из самых интересных и знаменитых выставок мировой индустрии путешествий. Она проводится в Лондоне уже 35 лет подряд. Каждый год сюда для участия приезжают делегаты из почти двух сотен стран мира. Это крупнейшая имиджевая ярмарка на планете, где рекламируют и представляют не товары, а целые государства.

Представляя на выставке Беларусь, акцент сделали на продвижение культурного, познавательного, спортивного и медицинского туризма. На белорусском стенде – туристические маршруты по национальным паркам, а также путеводители и карты областей страны.

Привлечь внимание иностранцев решили и презентацией специального календаря. В нем – самые яркие мероприятия, которые в 2015 году запланированы в Синеокой.

Светлана Демешко, заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома:

После того, как у нас прошел чемпионат мира по хоккею, тогда мировая общественность уже увидела и на себе почувствовала возможности города Минска. Ты надеемся, что тот потенциал, который был наработан в это время, его нельзя упускать, и мы стараемся этот потенциал продвинуть здесь, сейчас, на этой туристической выставке.

Эта ярмарка – для специалистов туриндустрии. По некоторым расчетам, в 2014 году здесь заключили контрактов на два миллиарда фунтов. К турам в Беларусь в этот раз особое внимание было со стороны азиатских бюро путешествий.

Зубайна Шурази, представитель компании «Global Tour» (Индия):

В последнее время наметился живой интерес туристов именно к странам Восточной Европы. В Беларуси многих особенно привлекает экотуризм, нетронутая природа и безопасность. Мы только что провели переговоры с белорусскими туроператорами здесь и надеемся на выгодное сотрудничество.

Белорусский стенд на этой ярмарке не затерялся. Специалисты говорят, что уже на ближайшие новогодние праздники новые партнеры отечественных турфирм смогут прислать в Минск своих клиентов.