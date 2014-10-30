Деревня Грушево (Брестская область, Республика Беларусь)

Деревня Грушево. Находится деревня в Брестской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

В летописях деревня упоминается в начале 15 века.

В 2014 году этой деревне исполнилось 610 лет.

Деревня очень старинная и церковь здесь известна с давних времен. Церковь в Грушево стояла сразу за деревней. Говорят, что последняя церковь была деревянной, построена она была в конце 17 века. В 1943 году церковь спалили партизаны. Не так давно на месте, где стояла церковь, поставили православный крест.

В 1795 году произошел 3 раздел Речи Посполитой. Наша страна исчезла с карты мира. Захваченные имения Екатерина Вторая начала раздавать слугам. В 1812 году у кого-то со слуг имение Грушево приобрел наш шляхтич Антон Радевич. Он был женат на Элеоноре с рода Елгудов. В 1825 году они в деревне построили каменный дворец. У Радевичей было два сына: Тодор и Генрих. Старшему сыну Тодору и досталось имение после смерти родителей. А Генрих получил имение, в котором и жил со своей женой Амелией Куженецкой.

Когда в Беларуси в 1863 году началось восстание, то Генрих и Амелия Радевичи пошли бороться за свободу и независимость Беларуси. Когда восстание подавили, и Генрих, и Амелия были арестованы. Генриха отправили в Сибирь в ссылку, а Амелия в то время была беременная, ей разрешено было родить ребенка на Родине. Через месяц после родов ее забрали и отправили в Сибирь вслед за мужем. У Генриха и Амелии Радевич родилась девочка, которую назвали Марией. Когда родителей отправили в Сибирь, девочку забрали дедушка с бабушкой. Генрих и Амелия Радевичи вернулись из Сибири в 1871 году. Их имения были все конфискованы, поэтому они забрали Марию и уехали в Варшаву. Через 4 года, в 1875 году, умер старший брат Тодор, который жил в Грушево. У Тодора детей не было, поэтому Грушево перешло к Генриху, который с семьей и переехал затем в Грушево. После смерти родителей Мария Радевич всю жизнь посвятила искусству. Она стала знаменитой писательницей.

От дворца Радевичей осталась только часть первого этажа, где сегодня находится местный магазин.

Мария Радевич много денег вкладывала в хозяйство деревни. Раньше в Грушево было много хозяйственных построек, но на сегодняшний день ни одна из них не сохранилась.

За дворцом Радевичей когда-то был очень красивый парк. В парке была пасека, и каждый улей носил имя белорусского короля или королевы. В этом парке стояла беседка, где очень любила проводить время Мария Радевич.

В 1994 году в Грушево приезжали друзья товарищества аматоров Полесья и Волыни. И возле дуба, которому более 500 лет, который был свидетелем всех событий того времени, они поставили памятный знак со словами благодарности писательнице Марии Радевич.

Мария Радевич похоронена в Варшаве на «Аллее славы», но хотела она, чтобы ее похоронили в Грушево на местном кладбище, где похоронены ее родные. Надмогилье ее родителей сохранилось до сегодняшнего дня.

В 2014 году исполнилось 160 лет со дня рождения Марии Радевич.