Деревня Новые Самотевичи: здесь родился народный поэт Беларуси Аркадий Кулешов

Деревня Новые Самотевичи. Находится деревня в Костюковичском районе, Могилевской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

Деревня появилась совсем недавно после той страшной трагедии, которая постигла Беларусь в 1986 году, после трагедии на Чернобыльской АЭС. Часть территории Костюковичского района оказалась загрязнена радиацией, в связи с чем многие деревни переселили на новые территории.

Сама же деревня Самотевичи очень старинная. Впервые в летописях деревня упоминается в 1585 году.

После первого раздела Речи Посполитой в 1772 году деревня вошла в состав Российской империи.

В 1747 году в Самотевичах была церковь и 24 двора. После того как старая церковь сгорела, в 1835 году началось строительство новой каменной церкви. В церкви 3 входа, над каждым из которых металлическими буквами выложены надписи. Освятили церковь в честь Святой Троицы. Позже эта церковь была разгромлена и подожжена.

Во время Второй Мировой войны в 1942 году фашисты расстреляли в Самотевичах более 130 евреев. На месте их гибели поставили памятник.

В этой деревне родился известный белорусский писатель Аркадий Кулешов.

На месте, где раньше стоял дом семьи Кулешовых, поставили памятный валун.

В Новых Самотевичах в школе есть музей Аркадия Кулешова.