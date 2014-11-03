Троицкое предместье и памятники, парки и храмы: чем еще привлекает Минск туристов со всего мира?

Минск расположился в самом сердце Европы. Здесь старинные улочки пересекаются с современными кварталами, а памятники архитектуры соседствуют с необычными постройками XXI века. Некоторые иностранцы бывают в Минске только проездом, а многие едут сюда, чтобы познакомиться с городом, ведь здесь есть на что посмотреть, и белорусская столица превосходит все ожидания.

Кристина Бугаенко, экскурсовод:

Из Западной Европы, у меня бывают туристы из Соединенных Штатов Америки, даже из Африки. То есть из разных уголков света к нам едут. Всех Минск впечатляет и даже, можно сказать, удивляет, потому что часто люди не знают, чего ожидать, и ждут, что здесь у нас дикий уголок с советским прошлым. А обнаруживают чудесный, замечательный, красивый город, новый, с новыми зданиями, с кусочком истории, конечно, тоже.

Столица Беларуси регулярно оказывается в рейтингах самых привлекательных для туристов городов в Восточной Европе.

В 2014 году российский портал для путешественников объявил Минск лучшим городом Европы для посещения на ноябрьские праздники.

На составление топа повлияло несколько параметров: проживание в отеле 2-3 звезды в радиусе пяти километров от центра города, комплексный обед в недорогом кафе, стоимость обзорной экскурсии, транспортная карта на один день для проезда в общественном транспорте и цена билета в популярный музей.

Минск – самый недорогой город в этом отношении. Туристу в день понадобится всего 40 евро, а вот в столицах, замыкающих список, придется выложить минимум 150.

В Минске гармонично соединилось историческое наследие и современность, доступность и уникальность. А это очень важно для гостей, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Наталья Кравцова, директор информационно-туристского центра «Минск»:

Они наслышаны, но такого эффекта, когда они увидели своими глазами (слышали, что город чистый, тихий, уютный), но никто не думал, что этот город очень современный в плане построек, в плане транспортных развязок.

Наша столица гостеприимно встречает иностранцев не только в праздничные, но и в будние дни. Каждый находит в Минске что-то свое. Кто-то мечтает осмотреть знаменитые достопримечательности, другие уделяют внимание памятникам архитектуры, а третьи первым делом в каждом новом городе отправляются в главный храм.

Елена, турист (Москва):

У меня было представление, что Минск во время войны был весь разрушен. И такой старый храм, практически патриархальный, много икон старинных, и на самом деле видно, что намоленное место. Приятно, что там много людей, которые приходят в храм как на экскурсию, и в храм помолиться. Это здорово. Несмотря на то, что немножко покапал дождь, все равно сегодня встретило солнце. Мне кажется, очень красивый и замечательный город. Мне хочется посмотреть хотя бы центр. Я приехала в командировку, у меня не очень много времени. Но пока то, что я вижу, мне очень нравится, мне очень интересно.

В Минске 24 действующие церкви, еще 10 строятся. Самые известные расположились в историческом центре: Свято-Духов кафедральный собор, собор святого Петра и Павла, костел святых Симеона и Елены, собор святого имени девы Марии.

Кристина Бугаенко, экскурсовод:

Сам костел был построен в начале XVII века. Следом за ним построили и коллегиум. Весь комплекс пережил Великую Отечественную войну. Но, к сожалению, не пережил советское время. Школа была перестроена, самому костелу повезло еще меньше: ему снесли башни, надстроили искусственный фасад, внутри сделали занятия физкультурного клуба «Спартак». Коллегиум просто был снесен. Все это продолжалось до 90-х. Только в 90-е здание костела вернули верующим, убрали искусственный фасад, отстроили две башни и внутри отреставрировали фрески.

А гости из дальнего зарубежья любят Минск за его природу. Ведь кроме уникальной архитектуры наша столица славится своими аллеями и парками.

Хитоши Танака, турист (Япония):

Когда я первый раз приехал в Минск, я очень удивился, что у вас много зелени. Гораздо больше, чем у нас. У вас нет гор, моря, зато много лесов и деревень. Мне нравится Минск, особенно я люблю посещать Ботанический сад и минский зоопарк. Еще я люблю экскурсии. Например, я был Жировичах и посетил уже многие минские музеи.

Особенную ценность представляет проспект Независимости. Широкий и монументальный, с архитектурными шедеврами сталинской эпохи он заслуживает место в списке наследия ЮНЕСКО.

Неспешно прогуливаясь, иностранцы наблюдают за местными жителями.

Дмитрий, турист (Санкт-Петербург):

Чем отличается Минск от Санкт-Петербурга и Москвы? Тут люди более простые. Минск – замечательный город.

Алексей, турист (Санкт-Петербург):

Мы приехали из Санкт-Петербурга посмотреть ваш город, достопримечательности вашего города. И на футбол. Сначала хотим сами посмотреть, а завтра уже экскурсию возьмем.

Самые частые гости нашей столицы – россияне. В первую очередь они отмечают, конечно, чистоту Минска, а когда отправляются на исследование города, составляют свой рейтинг любимых мест соседней столицы.

Кристина Бугаенко, экскурсовод:

Отдельно отмечают Троицкое предместье, частично сохранившийся кусочек из прошлого, который очень напоминает Западную Европу. Русским туристам также нравится наша Национальная библиотека и обзорная площадка на самой библиотеке.

Туристы отмечают, что Минск – это тот город, в который хочется приехать еще не один раз. Особенно любят возвращаться россияне и латыши, ведь праздничный отдых – один из самых распространенных поводов для посещения нашей столицы.

Город расположен относительно недалеко, дорога не отнимает много времени и денег, да и исторически сложилось так, что здесь живут родственники, друзья, и туристическая поездка совмещается с долгожданными встречами.

Наталья Кравцова, директор информационно-туристского центра «Минск»:

На рождественские каникулы приезжают россияне и латыши семьями несколько лет подряд. Они снимают гостиницы, они проводят 7-10 дней в Минске, они посещают мероприятия. Им тут очень нравится, очень комфортно, очень уютно.

За 9 месяцев 2014 года белорусскую столицу уже посетило около 100 тысяч туристов. Это на 20% больше иностранцев, чем за весь 2013 год.

Конечно же, на имидж Беларуси повлияло и проведение чемпионата мира по хоккею.

Наталья Кравцова, директор информационно-туристского центра «Минск»:

Чемпионат мира по хоккею, конечно же, привез много туристов, привлек. Мы ощущали туристов также после чемпионата. Намного возросло по сравнению с прошлым годом.

В каждом городе есть свои скульптуры, связанные с легендами и поверьями. Они сулят счастье, богатство и удачу, выполнившему ритуал. Немало таких мест и в Минске. Не успел новый скульптурный символ нашего города появиться, уже родилась примета.

Кристина Бугаенко, экскурсовод:

Появилась она у нас совсем недавно, в мае, перед чемпионатом мира по хоккею. У скульптуры уже есть своя новая традиция. Туристы, которые хотят разбогатеть, скручивают купюры и засовывают их в цепочки. Иногда можно увидеть, как много денежек украшают эту нашу замечательную скульптуру.

Старинный и современный, зеленый и урбанизированный. Минск старается привлекать туристов и всегда нравиться каждому из них. Потому что очень рад своим гостям.