Караванинг – жизнь в доме на колесах – становится все более популярным видом путешествия в Беларуси

Новости Беларуси. Новый стиль отдыха. Караванинг становится все более популярным видом путешествия в нашей стране. Это не только практично, удобно и интересно, но еще в какой-то мере помогает сэкономить на туристических путевках, гостиницах, экскурсиях. Ведь все удобства имеются в собственном доме на колесах. Да и карта передвижения не ограничена.

Заповедная самобытность Браслав, национальный колорит Нарочи и очаровательная чистота легендарного озера Свитязь. О туристическом потенциале Синеокой говорят не только любители пеших прогулок. Восхищаться красотой родных мест из окна собственного авто как никто другой привыкли так называемые караванеры. Это популярное движение в Беларуси в последние годы развивается стремительно. Всего зарегистрировано около трех тысяч единиц техники для автотуризма. Лидирует Минск – здесь насчитывается более 700 дач-прицепов и автодомов.

Владимир Рудой, председатель ОО «Союз кемпингов»:

Кемпинги находятся в очень красивых местах, в тех, где человеку построить дом или дачу практически невозможно. А мы такую возможность может предоставить, на территории кемпинга поставить свой небольшой домик на колесах.

А пока число караванеров наматывает цифры статистики, в Беларуси совершенствуют кемпинг-инфраструктуру. Проще говоря, благоустраивают специальные парковки, выделяют участки для придорожного сервиса, продумывают маршруты для путешественников. Причем не только среди загородных пейзажей, но и в столице.

О движении караванеров в нашей стране говорят уже несколько лет. Но белорусские производители техники для туризма не только говорят, но и делают. Взамен гостиничным апартаментам производители предлагают летний вариант – так называемый дом-палатку. Здесь и необходимое газовое оборудование для приготовления пищи, и спальные места, и, конечно, прихожая.

А вот это более зимний вариант – так называемый автодом. Здесь и шесть спальных мест для проживающих. При необходимости столик можно разложить, все раскладывается очень легко. Необходимая техника для приготовления пищи, плита, холодильник, мойка. Конечно, санитарная, комната. При необходимости можно воспользоваться душем и туалетом. Как видим, все условия для туристов Беларуси созданы, остается дело за инфраструктурой.

К новому сезону готовятся и производители. Сориентировались по возрастающему спросу. Вот это – экспериментальный автодом. Кроме того, есть пять моделей туристических автомашин и около сотни вариаций.

Сергей Заболотец, генеральный директор завода по производству автомобильных прицепов и кузовов:

Участие наше в международных выставках (последняя – в Москве), мы посмотрели в Дюссельдорфе, и я могу сказать, что сегодня наша техника, в принципе, соответствует тем требованиям, которые предъявляют европейцы своим производителям.

Всего в Беларуси 29 аналогичных стоянок. В планах благоустроить еще около 40, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Тематика крайне актуальная. И в этом направлении, однозначно, государство и частник, это государственно-частное партнерство претворяется в жизнь.