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Около 15 тысяч туристов посетили национальный парк «Нарочанский» в 2013 году

17 июля 2013 06:08
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Новости Беларуси. Около 15 тысяч туристов посетили национальный парк «Нарочанский». Спросом пользуются туристические стоянки и гостевые домики.

Реконструкция кемпинга положительно сказалась на привлекательности нацпарка для туристов, в том числе иностранных. Их количество из года в год растет. Введена в строй минигостиница на 12 мест.

Кроме отдыха на берегу, гостям предложат интересные туристические маршруты. Отдыхающие могут познакомиться с памятниками архитектуры, археологии, истории, природы, традициями и обычаями Нарочанского края. По территории национального парка пролегает два десятка экскурсионных маршрутов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Достопримечательности Минской области # Достопримечательности Беларуси # Туризм

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